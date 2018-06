VIDEO: Velká šťastná hrošice. Krainová promluvila o druhém těhotenství

Simono, druhý potomek je na cestě. Jak se cítíš?

Cítím se jako velká červená hrošice a připadám si, že jsem v požehnaném stavu posledních pár let.

Dá se říct, že jsou to ty chvíle, na které jsi čekala?

Nevím, jestli jsem na ně čekala, v každém případě první i druhé těhotenství pro mě bylo velkým překvapením. První bylo neplánované, druhé přišlo stejně rychle jako voda. Dětí bych chtěla klidně deset, kdybych to zvládala. Karel je ještě pro třetí, já jsem řekla, že to druhé bude poslední, ale třeba si to ještě rozmyslím.

Těhotná Simona Krainová

Takže se dá mluvit o novém smyslu bytí?

Našla jsem v tom smysl života. Zní to jako klišé, ale myslím, že je to stejné jako u dalších manželských a partnerských dvojic, kterým do života vstoupí nový člověk a všechno to oživí. Myslela jsem si, že je můj život naplněn prací, která mě baví, opravdu mi nic nechybělo a nepomyslela jsem si, že by mohl přijít ještě nějaký extra bonus štěstí. Max mi převrátil život naruby a dal mu úplně jinou dimenzi.

Výchovu spolu s těhotenstvím zvládáš dobře?

Maxíkovi je rok a půl, všechno je zrychlené a nestačím si uvědomovat, co se vlastně děje. Akorát vidím, že mi roste břicho a že jsem hodně nemotorná. Mateřství mě ale hodně baví, Maxík je úžasný chlapeček a budu ráda, když v naší rodině přivítáme ještě jednoho člena.

Jak se liší tvoje druhé těhotenství od prvního?

Druhé těhotenství vnímám daleko pohodověji, všechno tolik neprožívám, už si nečtu na internetu všechny ty hrozný zprávy, co by se mohlo stát. Jsem víc v klidu. U prvního těhotenství byly obavy a strach, jsem hodně starostlivá, takže si jen přeju, aby miminko bylo v pořádku. V druhém těhotenství břicho vyleze daleko rychleji, už ve druhém měsíci jsem měla pocit, že jsem v šestém. Budu ráda, když to vyklopím a bude to doma řvát (smích).

A už víte, jestli Max dostane bratra nebo sestru?

Říct jsme si to nenechali, ví to jen pan doktor a my se necháme překvapit. Já to už tipuju, ale to je jediné překvapení u tohoto druhého těhotenství, protože vím, co přijde, tak jsem si řekla, že pohlaví miminka necháme jako poslední, ať máme nějaké vzrůšo.