Krainová: Syny nebiji. Jestli jsou po mně, stejně by to nepomohlo

"Snažím se děti fyzicky netrestat. I když spousta mých kamarádek má jiný názor. Říkají třeba, že někdy je třeba opravdu plácnout. Pokud budou moje děti tvrdohlavé po mně, tak si myslím, že ani to 'násilí' a fyzické tresty by nezměnily jejich názor. Stejně tak jako mě máma nikdy nevybila do dokonalosti, jak se říká. Vždycky jsem si dělala, co jsem chtěla," řekla iDNES.cz Krainová.

Při výchově dvaapůlročního Maxe a sedmiměsíčního Bruna modelka sází spíše na domluvu v klidu. Nemá totiž ráda hádky a ani s manželem Karlem Vágnerem mezi sebou nezvyšují hlas.

"Když se mi něco nelíbí a občas Maxík něco provede, snažím se mu vysvětlit, že se to nemá. Pokud to nefunguje, tak většinou ignoruju. Ignoruju jeho křik a hysterii, nebo jdu pryč z místnosti. Přestane ho to bavit a přestane to dělat," prozradila svůj tip.

Ale synové jsou prý hodní a maminku baví svými výkony. Max už začíná mluvit celé věty a dokonce si prý ráno plánuje den.

"Je to hrozně vtipný. Nejvíc se samozřejmě nasměju té hře mezi Maxíkem a Brunem. Max se snaží Brunovi něco vysvětlit hrozně důležitě a myslí si, že Bruno to pochopí. Například mu řekne: 'Prosím tě, ten míč musíš takhle zvednout a hodit.' A snaží se mu ho narvat do těch ručiček, které neumí ještě zvednout nic jiného, ani dudlík pomalu," řekla dvojnásobná matka.

Simona Krainová s manželem Karlem Vágnerem

Simona Krainová také prozradila, že o holčičku se už s manželem pravděpodobně pokoušet nebudou, ale další přírůstek do rodiny nevyloučila.

"Samozřejmě chtěli jsme moc holčičku, ale ta nevyšla. Manžel říká, že když nevyjde naše holčička, tak uvažujeme o adopci. Ale to jsou takový plány. Výhledově. Přemýšlíme o tom, zvažujeme ty možnosti, ale ještě nepadlo žádné rozhodnutí. Takže třeba ne," dodala modelka, která se nyní chystá na novou kampaň salonu, jehož je tváří.