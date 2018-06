Simona Krainová navrhuje šperky

„Víc prozrazovat nebudu, nechci to zakřiknout,“ říká modelka, které sice kreslení nikdy moc nešlo, ale s nápady prý problém nemá.

Tužku a papír si teď s sebou poveze i do Ománu, kam odlétá příští týden fotit katalog. „Je to jedna z mála zemí, kde jsem nikdy nebyla, takže se opravdu těším,“ svěřila se.

Po návratu si bude Simona Krainová balit kufry do Miami. I tam odjede za prací. Ale zdrží se pouhých pět dní.

„To cestování je opravdu náročné. Na sklonku loňského roku jsem letěla na otočku do Austrálie. Jedenadvacet hodin jsem strávila v letadle a tři hodiny plula na lodi, než jsem dorazila na místo. Měla jsem pocit, že jsem za tu dobu zestárla o patnáct let a asi to na mně bylo znát, protože když mě viděl klient, zeptal se mě: A kde je ta modelka? Myslel si, že jsem nějaká její asistentka. “