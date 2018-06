Krainová: Vybíráme hubené modelky, protože jsou in. Ale jsou zdravé

„Jsou mladé a hubené. Jsou přesně podle požadavků zahraničních agentur, splňují jejich kritéria. My nemáme jinou možnost. Když budeme vybírat jiné dívky, stoupnou si tady, zvítězí a pak půjdou domů. A my nechceme nikomu lámat srdce a dávat falešné naděje,“ vysvětlila Krainová.

„Chceme vybírat podle kritérií, která jsou daná zahraničním trendem. A ten je takový. Pokud ho někdo změní, budeme jen rádi. Ale já si nemyslím, že by tyhle dívky trpěly anorexií.“

Podle Krainové jsou to normální zdravá děvčata.

„Takové, jaká jsem byla já. Bylo mi 15, když jsem odcestovala do Paříže a vážila jsem 52 kilo. Měřím 176 centimetrů. Když to spočítáte, byla jsem vlastně taky anorektička,“ řekla modelka s tím, že poruchou příjmu potravy ale doopravdy nikdy netrpěla. „Jedla jsem normálně, jen jsem více spalovala.“

Psychicky nemocnou dívku by Krainová do soutěže nepustila. „Když vidíme dívku, která se opravdu trápí a přibírá, tak ji do té soutěže nevezmeme. Nechceme, aby někdo hladověl. Ta štíhlost musí být přirozeně daná.“

Agentura potom dívky učí zdravému životnímu stylu a předepisuje jim cvičení. Do ničeho je však nenutí. „Udržujeme je ve zdravé formě. Řekneme jim, co je a co není zdravé jídlo, necpěte se fastfoodem. Učíme je zdravé životosprávě, ale nikdo je nenutí nejíst!“ dodala Krainová.