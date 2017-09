Překvapují mě lidé, kteří druhým nepřejí úspěch, říká Simona Krainová

Nejlepší zakázka v zahraničí

Nebyla to asi ta nejlepší zakázka, ale pro mě byla velmi kontroverzní a zajímavá. Fotograf Hans Feurer totiž se mnou jako první nafotil fotku na titulku do francouzského ELLE jen v Evině rouše. Bylo to focené zezadu, velmi decentně, ale na fotce jsem byla opravdu zcela nahá. Do té doby žádná modelka takto focena nebyla. Byla to pro mě čest a velká výzva.

Největší radost v životě

Někoho možná překvapí, že to nejsou drahé kabelky a šperky, ale moje rodina, především moji dva synové Max a Bruno, kteří mi dělají radost každý den. Nejsou hezčí momenty, než čas strávený s nimi.

Nejlépe hodnocený příspěvek na sociálních sítích

Ze začátku jsem to začala dělat jen tak, abych měla album obrázků, které si hezky uchovám a nikdy neztratím. Pak jsem začala sociální sítě brát i jako práci. Nečekala jsem, že budu mít takovou skupinu fanoušků, kteří to budou sledovat. Nejvíc asi fungují fotky dětí a takové ty spontánní příspěvky, nad kterými tolik nepřemýšlím. Pokud přidám něco pracovního, tak to z toho fanoušci cítí a reakce nejsou vždy tak pozitivní.

Největší pracovní úspěch

Nerada bych to konkretizovala. Jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla pracovat s významnými profesionály a světovými špičkami v oblasti módy. Všichni tito odborníci jsou nesmírně inspirující lidé a já považuji za úspěch a čest s nimi pracovat na společných projektech. Ráda vzpomínám na focení v New Yorku s úžasným fotografem a velkým profesionálem Patrickem Demarchelierem. Pořád dělám modeling, i po tolika letech, vyzkoušela jsem si i hraní ve filmu, moderování, navrhování kolekcí. Je to úspěch, protože se mi splnil můj dětský sen.

Největší úspěch v osobním životě

Můj manžel. Dává mi sílu i naději, že existují dobří a hodní chlápci. Bez něho bych určitě nezvládla všechno to, co dělám. Myslím, že člověk musí mít vedle sebe oporu a parťáka v tomhle světě. Je to hrozně důležité. A také to, že jsem mohla přivést na svět dva úžasné syny. Mou hlavní životní rolí je role mámy, kterou si užívám každý den, to je můj největší úspěch.

Největší zklamání

Někdy mě mrzí zášť a nepřejícnost některých lidí. Já když vidím, že má někdo úspěch, nebo se mu daří, tak jsem z toho nadšená. Hrozně mě překvapují lidé, kteří druhým úspěch nepřejí. Naštěstí nejsou jenom takoví. Potkala jsem i přející a fandící lidi. Je ale dost takových, kteří by tě nejradši viděli padnout.

Simona Krainová

Nejsilnější emoce

Mé dva porody, to byly ty nejsilnější momenty a emoce, které jsem prožívala se svým manželem. Dodnes když si na to vzpomenu, tak mám husí kůži, jak to byly silné zážitky.

Nejlepší dárek

Děti. Max a Bruno.

Nejšílenější věc, co jsem kdy provedla

Zamilovala se do Karla, během jednoho roku si ho vzala a porodila mu děti. To jsou ty nejsilnější věci. Děkuju osudu, že to takhle pěkně zařídil.

Největší výzva

Teď zrovna před sebou jednu mám. V listopadu se pokusíme s Leošem Marešem a Ondřejem Sokolem překonat na brněnském Výstavišti na festivalu Life! taneční rekord v počtu lidí tančících na jednu choreografii. Je to výzva, protože před námi to tančili už Richard Genzer, Jirka Mádl, Jakub Kohák nebo třeba Lukáš Pavlásek. Tak to musíme 11. listopadu dát taky. Byla tam už spousta skvělých a výborných tanečníků, ale myslím, že na nás nikdo nemá!