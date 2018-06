Miluji jídlo, proto mě diety nikdy nebavily, přiznala Krainová

„Já jídlo strašně miluji. Jsme s manželem velcí gurmáni, proto bych si nedovedla představit, že si nasadím nějakou drsnou dietu, abych shodila pár kilo. To si raději nasadím proteinové nápoje a kokosovou vodu,“ říká Krainová.

Přiznala, že rychlé hubnutí má jen krátkodobý efekt, který nevydrží dlouho, a proto se do něj jako zkušená žena už dávno nepouští.

„Cítím se pak dost unavená, ale účinek to má. Samozřejmě kila se vám opět brzy vrátí. Nikomu to nedoporučuji. Lidi by se měli spíš začít mít rádi. A pokud touží po pěkné postavě, je lepší změnit nezdravé návyky,“ míní modelka.

Sama prý ráno pravidelně běhá, což ji sice moc nebaví, ale efekt jí to přináší. Má ale tu výhodu, že nadváhu a celulitidu nikdy řešit nemusela. „Naštěstí v tomto případě u mě funguje genetika. Maminka má postavu krásnou a bez nedostatků. Věkem však cítím, že se člověk musí o sebe víc starat. To platí i u pleti,“ přiznala na otevření nové parfumerie v Palladiu.

Na elixír mládí, nebo spíš mladistvou pleť, má modelka ověřený recept. „Pokud chce mít žena dlouho krásnou tvář, je třeba se o ni starat. A to nejlépe čištěním pleti. Je důležité pořídit si kvalitní přípravky, které většinou i něco stojí, ale vaše tělo vám tu péči rozhodně vrátí,“ dodala Krainová.