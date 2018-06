Simona Krainová: Po dceři toužím, ale bylo by to nezodpovědné

Modeling, filmování, blog o zdravém životním stylu, organizování soutěže pro modelky. Pouštíte se do mnoha věcí. Je něco, po čem toužíte a nikdy jste na to neměla odvahu?

Tetování. U chlapů mě tetování hodně baví, ale u žen mi to přijde naopak spíš vulgární. K ženě se tetování musí hodit. Karel má tetování, dokonce si na tělo nechal vytetovat mě, což je šílené, ale zároveň úžasné. Považuje mě za ženu svého života, kterou chce mít stále u sebe. Což mě těší a doufám, že ho nikdy nezklamu, abych mu dala důvod se nechat z jeho těla odstranit.

Co jste v životě udělala nejvíc spontánního?

Vzala jsem si Karla po velmi krátkém čase. Je šílený a zároveň super chlap. Myslím si, že jsme se hledali, až jsme se našli. Hodně lidí ho má za seriózního člověka, ale on má naopak duši snílka a blázna. To se mi na něm líbí, hodně si v mnoha věcech rozumíme.

V čem je konkrétně jiný než ostatní muži?

Neprudí mě pivem v hospodě. Nechodí s kluky po večírcích. Karel tohle naopak nesnáší. Večer je nejraději doma s rodinou. Nemá problém si sednout a povídat si se mnou hodiny. Ženy prostě chápe a rozumí jim. Vyrůstal s matkou a měl hodně kamarádek, takže potřeby žen zná dokonale. Je jak z filmu Po čem ženy touží, kde hrál Mel Gibson. Dokáže trpělivě poslouchat, když řeším ženské věci.

Chcete říct, že vám nemluví ani do řízení, což muži obvykle ženám dělají?

Ani s tímhle nemá problém. Věří mi a za volant mě bez řečí pouští. Já jsem ale za volantem hodně emotivní, patřím mezi ty netrpělivé řidiče co se snadno nechají vytočit nad každým kloboukem či pomalou jízdou. Řízení vnímám i jako příjemný relax, takže preferuji spíše svižnou a rychlejší jízdu.

Karel je tedy muž, po kterém opravdu každá žena touží.

Přesně tak. Tak dlouho jsem na něj čekala a vyplatilo se. Karel je bláznivě úžasný a výjimečný muž. Jsem ráda, že po jeho boku můžu trávit svůj život.

Simona Krainová s manželem

Máte spolu dva krásné syny. Když nakousnu slovo dcera, co to s vámi dělá?



Projeví se v srdci touha. Lhala bych, kdybych nepřiznala, že po dceři toužím. Byla jsem nedávno u kamarádky, která má roční holčičku a byla jsem z ní fakt hodně rozněžnělá. Ona byla tak neuvěřitelně ve všem rychlá a šikovná. Kluci jsou víc neřízená střela. Dělají si, co se jim zlíbí, ale ty holčičky jsou hodně rozvážné a koukají na tu mámu jak na svatý obrázek. Je to krásné, ale zase upřímně si řekněme, že bych třetí dítě teď fakt nezvládla. Skončila bych v blázinci. Už teď jsem hodně vyčerpaná, je to náročné. Děti berou hodně energie a Max začíná mít období vzdoru.

Jak to zvládáte s takovým množstvím aktivit, které máte?

Skloubit děti a práci je pro mě velký závod s časem. Hodně sama se sebou bojuju. Obě věci nejdou dělat na sto procent. Někdy odmítnu schůzky či práci, abych mohla jít s Brunem cvičit. Sice by mohl jít s chůvou, ale zároveň se ve mně mele to, že chci být co nejvíc součástí jeho života. Někdy naopak musím oželet jiné věci s dětmi na úkor práce. Je to prostě složité a teď ještě kdyby přišlo další dítě, byť holčička, to by bylo ode mě nezodpovědné.

Takže synům už nepřibude žádný sourozenec?

Nechci zase říkat, že další dítě na sto procent už nikdy nechci. Až budou kluci větší, já nebudu tolik pracovně žádaná, kdyby mi chybělo miminko, nebránila bych se třeba i adopci. Na toto téma jsem se s Karlem už několikrát bavila mezi řečí a on by jednoznačně chtěl. To taky není u většiny mužů tak normální chtít adoptovat dítě, když mají vlastní. Ale jak říkám, Karel je blázen, a to v mnoha ohledech. Proto jsem si ho vzala.

Jste přísná máma, nebo je spíš přísnější táta Karel?

Myslím si, že se oba snažíme být zásadoví. Když řekne jeden z nás něco výchovného, druhý ho podpoří. Mnohdy ale ráda kluky i rozmazluju, což si myslím, že k mateřství taky patří. Snažím se jim dávat co nejvíce lásky.

Začala jste psát blog s radami o životním stylu. Co vás k tomu přivedlo?

Když dám na Facebook třeba fotku, kde je talíř s jídlem, a dám k tomu komentář, strhne se neuvěřitelná reakce od lidí. Nedávno jsem pekla s kamarádkou bábovku, kterou jsem si vyfotila a dala na profil s popisem: „pojďme si upéci zdravou bábovku.“ Nevěřila byste, jak lidé reagovali. Dokonce si ji upekli taky a pak mi psali, že byla fakt výborná. Což mě hodně přesvědčilo, že ženy mají zájem o rady i v oblasti jídla a zdraví. Díky tomu se pak ve mně zrodila myšlenka na blog.

Vedle blogu a herectví zůstává vaší hlavní branží modeling, pro který teď vybíráte nové dívky. Je to pro ně dnes snazší než v době, kdy jste začínala vy?

Mají dnes mnohem větší možnosti, než jsem měla já před mnoha lety. Díky tomu je však větší konkurence. Nás bylo jen pár a musely jsme si samy poradit. Naopak jsme byly pokorné a trpělivé, což právě dnešním dívkám hodně chybí. Pokud má dívka charisma a ví, co chce, dokáže se prosadit i ve velké konkurenci. Mě osobně hodně baví jim dávat rady, jak se mají oblékat, líčit, jíst a pomáhat jim v začátcích. Proto jsem se také zapojila do projektu Czechoslovak TopModel, jehož jsem ředitelkou a tváří. Letos nás čeká již třetí ročník soutěže, jehož castingy začnou v září.