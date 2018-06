VIDEO: Krainová oblékla šaty Marilyn, na poprsí hvězdy ale nestačí

K poměřování postav Marilyn Monroe a Simony Krainové došlo v elegantních prostorách Jízdárny Pražského hradu, která už pět měsíců hostí exkluzivní výstavu o životě a stylu světové ikony.

"Když mi bylo nabídnuto obléci si šaty Marilyn Monroe, byla to pro mě pocta. A když jsme vytvářeli image, tak jsem zjistila, že Marilyn nejde napodobit. To je stejné jako s colou. Je to produkt, který svým způsobem vytvořil Hollywood, i Marilyn se tomu přizpůsobila, když v těch šedesátých letech vypozorovala, jak by měl vypadat idol. A trefila to přesně. A taky si myslím, že nikdo jiný už to nedokázal udělat tak dobře jako ona," řekla na kameru iDNES.cz Simona Krainová.

Z mnoha šatů, které jsou nyní v Praze k vidění, vypozorovala česká kráska mnoho fíglů. O dalších se dozvěděla z médií. "Někde jsem četla, že si na jedné botě uřízla podpatek o jeden centimetr, aby měla takovou tu sexy chůzi. A měla triky, které my ženy vůbec neznáme. Přiblížit se jí? Vůbec. Vždycky to bude o špatné kopii," míní Krainová, kterou velikost šatů slavné Marilyn v mnohém zaskočila.

"Byla jsem hodně překvapená, že se ani moc nezabíralo. Měla velmi úzký pas, ale měla širší boky, protože tam ještě nějaké rezervy jsou, řekla bych, že velké, ale jinak jsem hodně zaskočená, protože vím, že měla velká prsa, přesněji šestky. Což při mých dvojkách nechápu, že jsem tam v pořádku. Měla krásnou postavu," složila Simona další poklonu legendární herečce a modelce.



Simona Krainová poměřila vlastní proporce s postavou Marilyn. Prohrává v objemu hrudníku, vítězí v bocích.

Výstava o Marilyn Monroe bude v Praze do 13. října. Plné vstupné stojí 240 korun, snížené o polovinu méně, rodinné pak 600 korun. Investice do vstupného se podle pořadatelů ale vyplatí.

"Jsou zde k vidění její fotografie, filmové kostýmy i osobní šaty a obuv, vedle toho i deníky a ukázky z dějin umění, které jsou dávány do souvislosti s idoly krásy a Marilyn," uzavřela autorka doprovodných programů výstavy Tereza Klimešová.



Výstava přilákala i missky Lucii Smatanovou, Anetu Vignerovou či Janu Doleželovou.