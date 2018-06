Krainová se po letech sejde ve filmu s Vaculíkem, dostala velkou roli

„Poslední film jsem točila, když mi bylo 24, trilogii Byl jednou jeden polda. Od té doby uběhlo hodně let a já nepočítala, že se před kameru někdy vrátím,“ říká Krainová.

Ale teď přišla nabídka od režiséra Petra Nikolaeva na hlavní ženskou postavu ve filmu Vybíjená podle knihy Michala Viewegha. Hlavní role ve filmu má partičkové trio Suchánek, Genzer a Sokol.

Simona Krainová si s Lukášem Vaculíkem zahrála už před dvaadvaceti lety.

Mezi zkušenými herci se Krainová cítí dobře. „Jsem ráda za každou radu, kterou dostanu. Ale my jsme se domluvili s panem režisérem, že se mu líbí přirozenost, takže nechceme žádné přípravy a předpřípravy, prostě do toho tak vplujeme,“ říká.

Kromě natáčení ji stále zaměstnává móda. Stala se múzou návrhářky Kateřiny Geislerové, jejíž práci obdivuje a přijala její nabídku na spolupráci na příští kolekci. „Já ji sleduji už několik let. Vždy se mi líbila její tvorba, líbily se mi prvky rebelie, které vnáší do toho, co dělá. Není to všechno tak prvoplánově líbivé a dortové. Já říkám dortové šaty, když mají moc volánů a jsou moc sladké. Ona do toho vždy zakomponuje nějaký pánský prvek. Oceňuji její odvahu,“ říká Krainová.

V módě se pohybuje už přes 22 let a dává si záležet i na tom, aby dobře vypadali i její dva synové. „Občas si u nich vyhraju, ale není to o tom, že by museli mít za každou cenu nějakou drahou značkovou věc. Já vůbec nechodím do drahých značkových obchodů nakupovat pro děti. Většinou nakupuji v běžných řetězcích a dbám na to, aby barvy byly pěkné a materiály kvalitní,“ říká modelka.

Značky ostatně nerada dává na odiv i sama. „Nemám ráda loga a značky, které jsou vidět. Sama když si kupuji značkovou věc, tak se snažím, aby to nebylo moc identifikovatelné, protože to už tu nosí jen Rusové a pár lidí, kteří chtějí ukázat, že mají peníze.“