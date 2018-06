Simona Krainová důchod nechystá

„Jsem z toho taky trošku v šoku. Asi teprve teď, v mých třiatřiceti letech, přišlo moje období. Jsem opravdu spokojená, navíc se mi daří v osobním životě, prožívám úplnou euforii,“ tvrdí Krainová.

Na konci minulého týdne zvládla hned dvě role - byla modelkou na přehlídce návrháře kubánského původu Osmana Laffity a producentkou přehlídky módního domu G-star store. S Laffitou se zná už patnáct let a předvádí pro něj ráda.

„Učil mě chodit na podpatcích v agentuře, ve které jsem s modelingem začínala. Pamatuju si, že se vždycky v ponožkách vsoukal do těch střevíčků a říkal: Takhle ty chodit, takhle. Dnes si mě bere na přehlídky prý jako múzu přehlídek, protože tvrdí, že jsem pro něj vždycky byla ta nej. Já jsem samozřejmě ráda, že pro něj můžu pracovat, protože má krásné věci a jeho přehlídky jsou fenomenální, mají atmosféru, šmrnc a je to vždycky trochu divadlo. A právě proto mě to baví,“ říká Krainová.

Na té poslední, kde Laffita předvedl svoji novou kolekci pro sezonu jaro-léto 2007, se rozhodně nenudila. Už místo konání přehlídky - první nástupiště pražského hlavního nádraží - mělo netypickou atmosféru. Krainová, stejně jako její kolegyně, měla co dělat, aby mezi kolejemi ladně proplouvala na dvaceticentimetrových jehlách. Ustála to s elegancí sobě vlastní. Stejně elegantně, avšak dynamicky, se chopila premiérové role producentky. Coby spolumajitelka firmy Visage factory totiž zajistila přehlídku módního domu G-star store.

„Jsem ráda, že se o nás ví, že nejsme jen kosmetický a kadeřnický salon, ale že se soustředíme i na produkce nebo fotoprodukce. Kdokoliv bude cokoliv organizovat, může se na nás obrátit. Všechno umím, všechno znám, já se z toho vykecám,“ tvrdí rozverně modelka, která vymýšlela choreografii, vybírala modelky a modely a předávala jim cenné rady. „Někdy je těžké radit, ta holka se s tím musí narodit a takových je málo. Proto jsou supermodelky a modelky. Myslím, že jsem vybrala hezké holky, ale mají se ještě co učit.“

I když má diář nabitý prací, nezapomíná si v něm vyčlenit čas pro svoji lásku, tureckého podnikatele Alpa, s nímž se nedávno zasnoubila. Právě za ním odlétá do Ameriky. „Udělala jsem si deset dní volna, což je pro mě zvlášť v této době luxus. Nejdřív letím do Bostonu a pak do New Yorku. Čas budeme trávit mezi těmito dvěma městy. Těším se, že budu odpočívat a věnovat se svému miláčkovi. Za práci jsem vděčná, i když je jí trochu moc. Nechci ale, aby tím trpěl náš vztah s Alpem,“ uzavírá Krainová.