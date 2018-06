Simona Krainová: Chci dítě i práci

„Asi potěším spoustu žen, protože musím říct, že můj metabolismus se změnil. Dříve jsem mohla jíst cokoliv a nepřibrala jsem, teď je to jinak. Z dovolené v Řecku jsem si přivezla tři kila navíc,“ přiznává.

Odpírá si teď veškerá tučná jídla, ale svoji váhu nijak hystericky nekontroluje. „Osobní váhu doma nemám, protože se nechci stresovat tím, jestli se ručička pohne, nebo nepohne. Hubnutí je také psychická záležitost a já zjistila, že čím víc myslím na to, co jím, tím je to horší.“

Bořek ji drží zpátky

Poslední měsíce byla neustále na cestách. Většinou pracovně - v Miami, v Paříži, v jižní Francii, pak následovala návštěva rodičů v rodném Havířově a nakonec vytoužená dovolená v Řecku. „Doma se mi nakupilo šest kufrů, o které jsem už zakopávala. Já si je totiž vůbec nestihla vybalovat, a tak jsem si na další cestu vždycky napakovala nový,“ popisuje.

Naštěstí šatník má tak bohatý, že by dala dohromady ještě desítku podobných zavazadel. „Jsem obětí módy. Stydím se za to, ale je to tak,“ přiznává svou zálibu v nakupování módního oblečení. „Naštěstí mám vedle sebe Bořka a ten mě brzdí. Kolikrát mi i překontroluje kufr, aby věděl s čím odjíždím a co nového si zase dovezu. Je pravda, že někdy jsou to úplné zbytečnosti.“

S Bořkem Slezáčkem oslavili v červenci roční výročí svatby. Když jsou oba v Praze, nehnou se od sebe na krok. „Bořek mi nahradil všechny moje kamarádky a já jemu asi kamarády, protože ať jde kamkoliv, chce, abych šla s ním. Mně to tak vyhovuje. V minulosti jsem už taky měla vztah, kdy mě partner permanentě nechával doma, a podruhé bych to zažít nechtěla.“

Chce dítě i práci

V posledních měsících se už vážně zabývá myšlenkou na dítě. „Lékař mi řekl, že už mám čas, ale já se pořád nedokážu rozhodnout. Nedávno jsem zase dostala pár zajímavých pracovních nabídek a dítě by znamenalo, že bych je všechny musela odmítnout. Ta práce je pro mě pořád lákavá, ale rodinu chci taky.“

Zatím je jejím „dítětem“ pes Hitchcock. Hodně si vybírá, komu ho dá hlídat, protože když je u cizích, špatně to prý nese. Ověřenou a dobrou bonou je pro něj Bára Basiková, ale i Darina Rolincová, se kterou bydlí Simona na jednom patře, se už osvědčila. Navíc Hiči považuje zpěvaččin byt za svůj domov. Společnou terasou se do něj může dostat, kdykoliv se mu zachce, čehož prý také notně využívá.

Po zrušení talk show Někdo to rád horké, který moderovala na TV Prima, si Krainová dala oddych. „Bylo to nesmírně vyčerpávající. Byl to rozjetý vlak, který do mě narazil v plné rychlosti a pořádně se mnou zamával,“ přiznává. „Když to skončilo, byla jsem ráda. Po dlouhé době jsem měla klid a čas na obyčejné věci. Na to, abych si třeba sama uklidila byt. Teď už je to za mnou, takže jsem na další zátěž připravená.“ Nyní jedná s TV Prima o dalším pořadu, ale nejprve odjede nafotit zmíněný kalendář.