Simona Krainová bude na pláži s DiCapriem

Zdá se, že úspěchem kalendářových aktů na sebe upletla "kalendářový bič", protože ji oslovily hned čtyři firmy, jestli by pro ně neudělala kalendář pro rok 2003. "Konkurz" nakonec vyhrála firma Stock."Pro spolupráci na kalendáři jsem si mohla vybrat v Česku ty nejlepší lidi - například fotografku Annu Kovačičovou, či make-up artistku Adrianu Bartošovou. Křest kalendáře pro pozvané hosty bude 14. listopadu v pražském klubu Mekka. Tam také proběhne módní přehlídka firmy Replay, se kterou jsem spojila své jméno," svěřila se topmodelka tiskové agentuře Korzo.Simona Krainová bude příští dva až tři roky "tváří" této firmy, která produkuje módní oblečení. Kalendář se bude na křtu dražit a výtěžek půjde na nápravu škod způsobených povodněmi, nebo na postižené děti. "Chtěla bych, aby to bylo obecně prospěšné, protože kalendář nebude v normálním prodeji - slouží pouze pro klientelu zadavatele a pro moje nejbližší známé."Vánoce bude trávit Simona Krainová s přítelem Bořkem Slezáčkem doma u svých rodičů na Moravě."Sníme kapra a hned sedmadvacátého prosince odlétáme na čtrnáctidenní dovolenou do Thajska," těší se už dnes. V roli turistů budou hledat místa turistickým ruchem příliš nepoznamenaná, například navštíví přilehlé ostrovy. "Hrozně jsem na ta místa zvědavá, protože se tam natáčel film Pláž s Leonardem DiCapriem," přiznala se Simona.