Krainová před porodem rozjíždí velký projekt, bude hledat Topmodelku

"Budeme se to snažit produkčně i pokud jde o supervising udělat podobně, a co nejvíc se přiblížit k těmto show. Jde hlavně o inspiraci, ale nechystáme každý týden dvouhodinový pořad," řekl iDNES.cz Mário Sečkár z agentury Czechoslovak Models, která celý projekt zastřešuje.

"Simona je velká profesionálka. Už od chvíle, kdy se nápad na modelingovou soutěž v agentuře zrodil, aktivně pracuje na přípravě projektu," prozradil Sečkár s tím, že se neobává, že by Krainová nezvládla skloubit práci a roli maminky.

Simona Krainová pózovala pro jubilejní kalendář Stock 2012.

"Obrací se na mě spousta dívek s prosbou o radu, jak se stát úspěšnou modelkou. Proto jsem velmi ráda, že mohu předat své letité zkušenosti v této branži mladým a nadějným lidem a pomáhat jim v realizaci jejich snu. Moc se na ně všechny těším a věřím, že i oni uvítají tuto velkou šanci, protože slibuji, že pokud uspějí, budou opravdu v rukou opravdových profesionálů," napsala Krainová na Facebooku.

Webové stránky k projektu budou spuštěny na konci září a od toho momentu se můžou dívky ve věku od 13 do 19 let přihlašovat do soutěže.

"Celý tým v čele se Simonou bude s dívkami pracovat a vybírat ty nejlepší, které budou pozvány na castingy. Ty budou v září a říjnu příštího roku celkem na jedenácti místech. Tým z Czechoslovak Models objede Čechy i Slovensko," prozradil Sečkár.

Velké finále, na kterém bude vyhlášena vítězka, bude na konci listopadu v Praze. Agentura jedná s jednou z komerčních televizí o vysílání. Nová modelingová soutěž by měla být jiná, než je třeba koncept soutěže Miss. Nepůjde tedy o program, kde by budoucí modelky zpívaly, nebo tančily.