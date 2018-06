Plastiky jsou soukromá věc ženy, stejně jako menstruace, říká Krainová

"Když žena podstoupí jakoukoliv změnu, proměnu, tak by o ní neměla neustále mluvit. To je vaše soukromá věc, to je jako vykládat někomu, kdy jste měla naposled menstruaci," řekla iDNES.cz Simona Krainová.

S ničím se to ale podle modelky nemá přehánět. Když člověk ztratí přirozenost, ztratí sám sebe.

"Myslím si, že všechno musíte dělat s mírou. Mít zdravé sebevědomí. I vrásky můžou být na ženě krásné, ale nemusíte jich mít sto. Můžete mít dvě," míní Krainová.

Stejný názor má také lékař Pavel Boček, který se o modelku stará. Na její postavě by prý nic neměnil.

"Důležité je udržovat bříško v dobré kondici a tvaru. Stejně tak boky. Staráme se tady samozřejmě o vlasy i o tvář. Tam bych nic nevylepšoval, jenom udržoval," řekl specialista na estetickou chirurgii.

Herečka Alice Bendová přiznala, že se nechala od plastických chirurgů vylepšit, má udělaná dolní víčka.

"Měla jsem takové pytlíky po dědovi. Ten měl pytle, já zatím pytlíky, ale také by to k nim došlo. Nechala jsem si je vyndat," řekla herečka, která se netají ani tým, že má botox na čele. "Poprvé jsme si ho nechala aplikovat před čtyřmi měsíci, ke 40. narozeninám."