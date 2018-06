Simona Krainová odvedla sestru na lifting, ačkoli to nepotřebuje

"Mám okolo sebe pár lidí, kteří tento lifting u paní primářky Moniky Kavkové podstoupili, a výsledek byl přirozený, jak o deset let mladší, tak jsem zvědavá, co to udělá s Yvonkou," řekla Krainová.

Její sestře je 46 let a má už čtyřiadvacetiletého syna. Nikdo by to do ní ale neřekl.

Krainová bere svou starší sestru jako pokusného králíka. Chce, aby lifting bez skalpelu a bez nutnosti odstraňování přebytečné kůže, který se provádí pomocí speciálních jemných nití, vyzkoušela nejdřív ona.

"Já sama tento zákrok za sebou nemám, ale určitě to bude do budoucna také moje volba číslo jedna, až se ozve čas,“ prohlásila modelka.