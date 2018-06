Nechci estrádu typu miss, říká Krainová o své soutěži modelek

"Mám zkušenosti, které bych ráda předala nově začínajícím dívkám. Přišla jsem s nápadem udělat novou soutěž, která bude opravdu ryze modelingová a československá. Nepůjde o žádnou estrádu na úrovni miss," řekla Krainová, která má s pořádáním podobných soutěží zkušenosti. Chce, aby soutěž měla jasná pravidla a vizi. Nepůjde podle ní o televizní reality show, pro níž je vhodný jiný typ dívek, než její soutěž hledá.

Všech 12 finalistek bude mít šanci prosadit se na úrovni světového modelingu. "Nehledáme určitou tvář, hledáme dívky, které můžou aktivně pracovat na světové úrovni. To je naše vize," uvedla Krainová.

Simona Krainová pár dní před druhým porodem získala lukrativní práci. Bude hledat topmodelku.

Na modelingovém trhu má podle ní šanci uspět typ komerční krásy stejně jako dívka, která se věnuje jen editorialům nebo kosmetickým kampaním. Dívek je na trhu spousta a my je budeme hledat, tvrdí šéfka soutěže. "Většina dívek, které jsou pro modeling vhodné a mají talent, o tom ani neví," dodala.

"Nebude to soutěž nějaké agentury z Paříže nebo New Yorku, která by diktovala pravidla. Bude to soutěž, kterou si vytvoříme my," zdůraznila Krainová. Sama chce dívkám osobně vysvětlovat, jak náročná je profese modelky a být i v kontaktu s jejich rodiči.

Přihlásit se mohou dívky ve věku od 14 do 22 let, s výškou nad 175 centimetrů. K podmínkám, které dívky musí splňovat, patří jedinečnost osobnosti, disciplína, tvárnost i schopnost se proměňovat.

Porotu vytvoří několik lidí, kteří vyhledávají nové tváře pro modeling, manažeři a zástupci agentur ze zahraničí. To podle Krainové může ovlivnit i rychlost, s jakou dívka může dostat svou první práci v zahraniční.