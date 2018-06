Topolánkova expřítelkyně Dvořáková: Od rozchodu dostávám divné zprávy

„Pořád se mě někdo snaží zkontaktovat přes Facebook, ale chodí mi skoro samé bizarní vzkazy. Často si říkám, jak je možné, že někdo může něco takového vůbec napsat a poslat,“ divila se modelka na party k otevření nové holandské restaurace v Praze.

„Nejhorší je, když mi někdo napíše větu, kde je třeba pět hrubek. Pánové také dost často píší hrozná klišé, jako že mám kouzelný úsměv, že mě kontaktují, protože jim to přikázal sám osud. Na něco takového samozřejmě neodpovídám. Navíc teď chci být chvilku sama,“ povzdychla si Dvořáková, která se dočasně přestěhovala do Dubaje, kde se věnuje modelingu a dělá trenérku tenisu.

„Je mi jedno, jestli můj budoucí přítel bude Čech, nebo cizinec, akorát musí sportovat. Ideálně abychom měli mít stejné zájmy jako tenis a golf. A taky by neměl být menší a mladší než já, ale pokud to bude výjimečná osobnost, tak i to skousnu,“ usmívala se blondýnka, která chodila s Topolánkem juniorem tři roky a byla to prý její první velká láska.

„Vztah na dálku nefungoval. On je v Londýně, já v Dubaji. Oba jsme mladí, ctižádostiví a chceme se teď hlavně soustředit na práci a na studium,“ vysvětlila důvod rozchodu Dvořáková, která je v Čechách jen na skok. Za týden se vrací do Dubaje, kde bude pracovat minimálně ještě jeden rok.

Dvořákové se v arabském světě daří a zatím neměla žádný problém s islámskými zvyky. „Dubaj je hodně mezinárodní země. A navíc já se v podstatě mezi běžné Araby nedostanu. Mám tu spoustu přátel mezi Evropany a Američany a mezi nimi se pohybuji,“ dodala Simona Dvořáková.