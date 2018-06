Přítelkyně mladého Topolánka mizí na čas do Dubaje

„Odjíždím do Dubaje. Odjíždím nejméně do Vánoc a uvidím, jak to půjde dál,“ prozradila Dvořáková na otevření nového kosmetického salonu v Praze, kam vyrazila v červených šatech s velmi odvážným dekoltem.

Blond krásku, která byla i finalistkou České Miss, tak v Česku zřejmě dlouho neuvidíme. Možná zůstane v zahraničí i příští rok.

Tomáš Topolánek to prý chápe. „Přítel to respektuje. Studuje a pracuje a respektuje to, že já chci dělat totéž a jsem ambiciózní stejně jako on,“ říká Dvořáková.

I když je vztah na dálku pro partnery velkou zkouškou, Dvořáková věří, že to jejich lásku jen posílí.

„My už jsme měli takových zkoušek, že tohle je malá. Myslím, že všechny události ten vztah posílí, ať jsou špatné, či dobré,“ dodala mladá modelka.