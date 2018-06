LÁSKA POD LUPOU: Žárlivost je koření vztahu, říká manželka Víta Olmera

MÍSTO A ČAS PRVNÍHO SETKÁNÍ

Vít: Moskva, zima, rok 1987.

Simona: Poprvé jsem Vítka potkala v roce 1987 v kavárně Kajetánka, kam mě pozval Miloš Kopecký během natáčení filmu Anděl s ďáblem v těle. Vítek měl na sobě bílý oblek a já bílé punčošky.

ČÍM MĚ OKOUZLIL/A

Vít: Hezkými nohami v červených střevíčcích. Jeden se jí ale v hotelu Rossija ztratil, tak jsme ho spolu hledali, až jsme ho našli v mém pokoji.

Simona: Tím, jak se živelně chová a vždy si umí zjednat respekt.

GESTO, KTERÝM MĚ VŽDYCKY DOSTANE

Vít: Není to gesto, ale perfektně a půvabně provedená gymnastická hvězda.

Simona: Jak si neustále povytahuje kalhoty a odmítá si koupit šle.

JAK DŮLEŽITÝ JE JEJÍ/JEHO VĚK

Vít: O tom nepřemýšlím.

Simona: Nikdy mě neinspirovali mladí muži, kteří to ještě v hlavě nemají srovnané.

JAK DŮLEŽITÁ JE JEJÍ/JEHO POSTAVA

Vít: Velmi. Ale ona ji má krásnou od přírody. Nezaslouženě, ovšem.

Simona: Nelíbí se mi hubení, malí muži, navíc se zženštilými tendencemi v chování. Bohužel jich přibývá.

KDY SE DOSTAVUJE ŽÁRLIVOST

Vít: Moje žárlivost stejně jako sonda Voyager už dávno opustila sluneční soustavu.

Simona: Žárlivost je, zvlášť v počátku vztahu, jeho kořením. Ostatně, svoje italské předky nezapřu.

ZLOZVYK, KTERÝ TAKTNĚ PŘECHÁZÍM

Vít: Občas špatná náladička po ránu, která se musí po nějakém hromosvodu svést, no a já jsem nejblíž. Už jsem si ale zvykl býti hromosvodem. Snad by mi to i chybělo.

Simona: Nepraktičnost a bordelářství. Ty ovšem při mé spontánní povaze většinou nepřecházím.

KDE VIDÍM NÁŠ VZTAH ZA 10 LET

Vít: Znáte tu slavnou a moudrou větu z Egypťana Sinuheta? "O zítřku předem nikdo nic neví." Zaplať pánbůh!

Simona: Přála bych si, aby ještě za deset let jsme byli spolu ve zdraví, což je to nejdůležitější.

CO PRO MNE ZNAMENÁ DŮVĚRA VE VZTAHU

Vít: Důvěra je základní kámen každého opravdového vztahu.

Simona: Bez důvěry žádný opravdový vztah nemůže fungovat.

VZKAZ MÉ LÁSCE

Vít: Právě šla nakoupit, tak jí ho píšu esemeskou: Kup kandovaný zázvor. Ten já hrozně rád.

Simona: Aby mě měl pořád rád!