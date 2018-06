Čurala jsem na Gottwalda, prozradila Babčáková

"Když jsem byla dívka, tak jsme čurali na Gottwalda," přiznala v Show Jana Krause Babčáková. Řešilo to prý nedostatek veřejných toalet v Šumperku a ještě to byl odboj.

V současné době už své rozhořčení může vyjadřovat veřejně, takže v pořadu zdůraznila, jak ji rozčiluje situace kolem ústeckého Činoherního studia, které se kvůli náhlé změně financování ze strany rady města ocitlo bez prostředků a nemůže dál hrát.

"Je to hnus. Kdysi chtěli také zrušit Dejvické divadlo. Řekli nám, že budeme více samostatní. Také si často stěžovala jedna sousedka divadla – Horáková. Takže premiéry byly vždy za účasti policie," rozpovídala se Babčáková na toto téma v pořadu Show Jana Krause.

Vadí jí také zdanění umělecké činnosti. "Umělci by měli být vyloučeni z placení daní, aby měli tu uměleckou svobodu. V tomto životě to nečekám, ale plánuji to do dalšího života," řekla herečka.

Je přesvědčená, že se v dalším životě vrátí znovu jako umělkyně, ačkoli moderátor Kraus navrhoval, že by mohla být vránou.

Kromě Babčákové si Jan Kraus pozval do svého pořadu miliardáře Igora Rattaje a zakladatelku sexshopu pro ženy Lucii Hejbalovou.