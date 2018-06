Představitel Wolowitze z Teorie velkého třesku je dvojnásobný táta

Wilder Towne Helberg se narodil 23. dubna. Herec Simon Helberg ani jeho žena, herečka Jocelyn Towne (37) o tom světu vědět nedali. Až na konci června to představitel Wolowitze potvrdil časopisu Us Weekly.

Nepřímo se pochlubil ale už 12. června, kdy napsal: „Udělal jsem dvě děti a dva filmy za poslední dva roky."

Kromě syna má pár už dvouletou dceru Adeline. S o čtyři roky starší herečkou Jocelyn Towne se Helberg oženil v roce 2007, což byl zlomový rok i v jeho kariéře, protože v té době začal točit Teorii velkého třesku. Do té doby se objevoval v epizodních rolích různých seriálů a dostával malé role ve filmech.

Ony dva filmy natočené za poslední dva roky, kterými se chlubil, jsou tak trochu rodinnou záležitostí. Se svou ženou si loni zahrál ve filmu I Am I, který ona sama i napsala a režírovala. Poslední film, který natočil, je komedie We'll Never Have Paris, kterou režíroval společně s manželkou a je i autorem scénáře.