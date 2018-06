Drsný porotce zjihl. Simon Cowell vystavil fotky se svým synem

"Netušil jsem, kolik lásky a pýchy může člověk cítit," napsal Simon Cowell ke snímkům se synem Erikem.

Ten se narodil na Valentýna a Cowell dal sérii černobílých fotek na internet už za dva dny. "Máma, táta a Eric. Teď dva dny starý," napsal ke snímku, kde je s celou svou rodinou.

Syna Erika mu porodila o 17 let mladší přítelkyně Lauren Silvermanová, kterou přebral svému kamarádovi (více čtěte zde).

K fotce, kde je malý Eric sám, napsal pyšný otec: "Tady můžete vidět, jak krásný malý Eric je."

Ještě v neděli si Cowell odvezl syna i jeho matku z porodnice. Muž s pověstí přísného a arogantního člověka se usmíval, mával všem a ukazoval palec nahoru.

Cowell teď přijímá gratulace k otcovství od řady známých osobností a také od bývalých přítelkyň, kterým se nepovedlo dotáhnout dosud zapřísáhlého starého mládence k oltáři.

Simon Cowell s přítelkyní Terri Seymourovou

"Volala jsem mu a je hrozně nadšený. Je to pro něj obrovská změna, ale je na to připravený. Eric je úžasné jméno. Je skvělé, že ho pojmenoval po svém otci. Až dojemné. Nemohu se dočkat, až je všechny uvidím," řekla deníku Daily Mail televizní moderátorka Terri Seymourová, s níž Cowell žil šest let.