Silvestry celebrit: Tomešová s dítětem u prsu, Csáková o pařbách mlčí

Pár Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka si prý chce užít romantiku a možná se bude držet rčení: Jak na Nový rok, tak po celý rok. „Kamarádi nás různě zvali do restaurací, na akce, ale my jsme si s Tomášem řekli, že budeme raději spolu doma,“ prozradila za oba moderátorka.

Zato herečka Iva Pazderková pravděpodobně plánuje nějakou divočinu, protože jsme to z ní prostě nevypáčili. „Kde, kdy a v kolik budu slavit vím, ale rozhodně to nebudu říkat,“ prohlásila.

O tom, kdy a kde bude moderátorka Lucie Borhyová, se můžou přesvědčit všichni diváci, kteří si zapnou televizi. „Částečně budu v práci, protože mám službu na Silvestra i na Nový rok. Vlastně budu mít celý novoroční týden hlavní zprávy,“ přiznala s tím, že alespoň nebude mít jako ostatní kocovinu. „V práci máme moc hezkou sváteční atmosféru a je to dobré i v tom, že nebudu pařit. Musím být totiž druhý den svěží v práci.“

O romantický večer se však neochudí a po práci bude doma. „Možná půjdeme na večeři,“ dodala, ale nepřiznala, zda to bude s partnerem, či s dětmi.

I zpěváci to mívají někdy složitější, protože silvestrovský kšeft se prostě neodmítá. Například zpěvák Michal David zazpívá v casinu na Rozvadově. Pozadu není ani zpěvačka Ilona Csáková. „Já mám koncert na Slovensku a až dozpívám, budeme si s manželem užívat konec roku spolu,“ dodala zpěvačka, která prý dlouho nepaří. „Velkých party bylo za můj život hodně a na různých místech. Všechno jsem to prožívala, když jsem byla svobodná a bezdětná. A opravdu to nelze publikovat.“

Lucie Borhyová (2013)

Zpěvačka Ewa Farna sice pařila na Silvestra jen jednou, ale ani tak nepila a zachraňovala kamarády, kteří druhý den prožívali kocovinu. Nyní mezi svátky odjela na hory, kde byla sice jen pár dní, ale nabrala energii na poslední den v roce. „Budu na Silvestra zpívat v Polsku,“ řekla.



Další tradiční hudební silvestrovskou vložku má i zpěvák Standa Hložek, což nám prozradil jeho syn Matyáš, který se od letošního roku honosí titulem Muž roku. „Jedu za tátou do Pece pod Sněžkou. Jezdí sem totiž pokaždé zpívat, a aby tam nebylo málo Hložků, možná tam s ním taky zazpívám,“ prozradil.

U roztopeného krbu, ne však na horách, ale v teple svého nového příbytku, bude poslední večer v roce trávit zpěvačka a herečka Michaela Tomešová. „Budeme s manželem v novém baráčku společně se sousedy. Už teď ale vím, že místo půlnočního přípitku budu mít syna Kristiánka u prsu,“ řekla s tím, že si nestěžuje, protože je to teprve její druhý klidný konec roku. „Od mých šestnácti jsem měla každý rok divoký silvestrovský mejdan, protože jsem pařmen. Teprve vloni, kdy jsem byla těhotná, jsem nepila. A letos ještě kojím, takže taky nepiji. Uvidíme, kam se to posune příští rok.“

Igor Timko z No Name

Na největší mejdan v životě zavzpomínal zpěvák Igor Timko. „Bylo mi sedmnáct a ten divoký mejdan se konal u rodičů na chatě. Nejhorší na tom snad nebyla ani ta kocovina, jako uklidit vše do původního stavu,“ prozradil.

Velkou pařmenkou je i Česká Miss 2016 Andrea Bezděková, která ještě loni slavila s přítelem. I jí ale postihla missí nemoc a po pěti měsících od soutěže se dvojice rozešla. „Mejdan byl tenkrát hodně divoký. Myslím si, že ho jen tak něco nepřekoná,“ míní modelka.

Ani kapela Slza nezkazí žádnou party. „My si vlastně ten nejdivočejší večírek nedokážeme určit, protože je každej tak prokalenej, že si ho nikdy nepamatujeme,“ se smíchem přiznali Lukáš Bundil a Petr Lexa.

Letošní mejdan nebude asi moc divoký pro zpěváka Daniela Hůlku, který v březnu se svou manželkou očekává příchod prvního potomka. Na druhou stranu se pochlubil s tím nejlepším mejdanem, který na konci roku kdy zažil. „Bylo to v Thajsku, je to sice už delší dobu, ale rád na tu divočinu vzpomínám,“ dodal.