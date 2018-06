VIDEORECEPT: Nemíchat, spát, Petřín. Hvězdy radí, jak přežít Silvestr

MATĚJ RUPPERT, ZPĚVÁK

Nejlepší lék na kocovinu je nepít. Jen nevím, jestli to zrovna na Silvestra vydržím. Jinak poslední den roku budu trávit v kruhu přátel, rodiny a manželky, se kterou jsem se oženil tenhle rok. Budeme na mé milované Šumavě nedaleko mé milované Sušice, Vacovic a Kašperských hor.

TAŤÁNA KUCHAŘOVÁ, MODELKA

Kocoviny úplně nemívám, a když už mívám, tak většinou pomůže česnečka. Tedy mně určitě. Určitě budu s přáteli. Ještě nevíme kde, ale hlavně na nějakém místě, kde je to právě o těch přátelích a dobré společnosti. To se pak dá slavit cokoliv.

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ, HEREC A MUZIKANT

Recept na kocoviny je jasný, hlavně spát. Spánek, spánek, spánek, ať trvá jakkoliv dlouho. A Silvestra budu trávit s přáteli a mými nejbližšími.

DANA BATULKOVÁ, HEREČKA

Nemívám silvestrovskou kocovinu, protože Silvestra trávím velmi střídmě, nemám ho totiž moc ráda. Mám pocit, že něco musím, co zrovna ten večer nechci. A jsem nejradši, když hraju v divadle. Letos to bohužel nevyjde, takže asi opět večeře, procházka a zřejmě Petřín, kde nejsou lidi. Tam nikdo není a Prahu máte na dlani. Je to nádherné.

ANNA POLÍVKOVÁ, HEREČKA

Recept na kocovinu si asi každý umíchá sám, já mám jedno zásadní pravidlo, a sice nemíchat, protože když smíchám dva různé alkoholy, většinou nedopadnu dobře, ale naštěstí to vím už dávno, takže budu v klidu a budu se jenom cpát a ležet, cpát a ležet. Už se na to moc těším.

