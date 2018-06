Silikonové poprsí pornohvězdy je v nebezpečí

15:23 , aktualizováno 15:23

Známá německá pornohvězda Gina Wildová chce veřejně zdeptat anglickou zpěvačku Samanthu Foxovou. A to v zápasnickém ringu. Lékaři však Ginu před soubojem varují, neboť prý může poškodit její silikonové vložky v prsou a to by pro ni mohlo mít vážné zdravotní důsledky.