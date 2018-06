Silikonové krásky slavily Silvestra v lednu, rozjel to s nimi i Valenta

Jeden z bodů nabitého programu v pražském klubu Jet Set - závody na Segwayích - se nejvíc zamlouval právě Valentovi. Byl bezkonkurenčně nejrychlejší, ale vítězství galantně přenechal Romaně Pavelkové, která byla druhá.



Romana Pavelková a Aleš Valenta

"Bylo to od něj moc milé," řekla s uzarděním Pavelková. Ta si oslavu Silvestra na party vynahradila, 31. prosince totiž seděla doma jen se svým novým psem.



Dominika Mesarošová s partnerem

"S přítelem jsme a nejsme, nemáme na sebe v poslední době moc času," říká o svém bývalém spolužákovi, kterého nedávno vyměnila za podnikatele Roberta. "Abych nebyla tolik sama, pořídila jsem si k Vánocům pejska, je to shih-tzu a jmenuje se Viktorie."



Hana Mašlíková se dobře bavila

Radost jí dělají i zvětšené rty, které si nechala udělat v prosinci. "Jsem se zvětšením moc spokojená, líbí se mi to a spousta lidí mi to chválí. Mělo by to vydržet tři měsíce.

Hana Mašlíková se před Vánocemi s přítelem rozešla a na hledání nové lásky prý zatím nemá ani pomyšlení.

Poslední z trojice kamarádek, Dominika Mesarošová, je jediná šťastně zamilovaná. Na party dorazila s přítelem Antoniem, s nímž se právě vrátila z dovolené na Kubě.



Aleš Valenta a Gábina Partyšová

Hosty akce obsluhovalo patnáct sexy hostesek a v programu nechyběly exotické tanečnice. Hlavním hostem večera ovšem byla dýdžejská hvězda LayDee Jane, která patří podle žebříčku The DJ List 2006 mezi třicet nejoblíbenějších trancových DJ´s na světě.

Diskotéku rozjela dvouhodinovým tanečním setem. Party končila až nad ránem, Pavelková ji vytancovaná opouštěla například ve čtyři ráno. "Byla to skvělá akce, od Vánoc jsem nikde nebyla už kvůli pejskovi, ale tohle stálo za to," libovala si.