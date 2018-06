Silikonová ňadra mohou i zabíjet

Které Češky mají plastickou operaci?



Alena Šeredová, modelka

O tom, že si Alena dala udělat plastickou operaci prsou, se mluví už delší dobu, ona sama však rezolutně popírá, že by na jejích ňadrech nebylo cokoli "pravé". Petra Faltýnová, modelka

Když si dala v Itálii plastickou operaci prsou udělat, byla tak nadšená, že se s nimi veřejně chlubila. Petra však nyní silikonové vylepšení popírá. "Drbům se člověk nevyhne. Mám prsa hezká a přirozená," tvrdí rezolutně. Helena Vondráčková, zpěvačka

O tom, že má upravená ňadra, není pochyb. Nelze si nevšimnout, jak jí za "pár týdnů" extrémně narostla. "To je moje soukromá věc a nikomu do toho nic není. Pokud se žena opravdu trápí, ať si plastiku klidně dá udělat," tvrdí zpěvačka.



Sisa Sklovska, zpěvačka

O Sise Sklovské se mluví v souvislosti se zvětšenými prsy, ona ale tvrdí, že za svou postavu vděčí hlavně baletu a dělené stravě. "Třeba si prsa někdy vylepšit dám. Vystupuji na veřejnosti, a tak musím vypadat dobře." Kateřina Kornová, herečka a podnikatelka

O tom, že má zvětšená ňadra, nechce mluvit ani bývalá manželka Jiřího Korna. Všichni, kteří viděli její choulostivé fotografie v časopise Leo, se mohli přesvědčit, že opravdu silikonová prsa má.



Lenka Hornová, moderátorka

Moderátorka pořadu Prásk si jako jedna z mála českých celebrit poprsí dala naopak zmenšit. O tom, že byla na operaci, mluví otevřeně. "S tím, že jdu na operaci prsou, jsem se netajila, ale zveřejňovat v tisku jsem to nechtěla. Na operaci jsem šla ze zdravotních důvodů, s menšími ňadry se teď cítím mnohem lépe než dřív," řekla.



Jitka Kocurová, modelka

Ňadra si nechal z jedniček zvětšit na trojky a veřejně se k tomu přiznává. Není podle ní co tajit. Je spokojená a krásná.