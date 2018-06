Silikonová kráska Pavelková si z Venezuely odvezla štípance

Modelka, která se může pyšnit super štíhlým tělem, jenž loni vylepšila silikonovými ňadry, opustila na pár dní bezpečí hotelu a podnikla výlet na pevninu do Venezuely. Kromě návštěvy národního parku Canaima, v němž je nejvyšší vodopád světa Salto Angel a kde se prošla pod vodopády Salto Sapo a Salto Hacha, ji zlákala džungle. Tam ovšem poznala, co dovedou moskyti.

"Do džungle jsem se pořádně ustrojila a namazala krémem proti moskytům, jak mi bylo doporučeno, ale před spaním jsem se namazat zapomněla a odnesla jsem to pobodáním. Nebylo to vůbec příjemné a po celém těle mám teď několik desítek bodanců," vypráví modelka.

Výlet ale mohl dopadnout podstatně hůř. Cestou člunem po řece Orinoko totiž s kamarádem chytali piraně. "Já jsem nechytla žádnou, ale mému známému se to podařilo. A jestli to nebylo nebezpečné? Možná ano, ale ruce mám obě," dodává s úsměvem.

Pavelková poznala také kmen domorodých Indiánů Warao, u nichž byla v chajdě na řece Orinoko ubytovaná. Krásná tropická vegetace a okolí džungle ji nadchlo. Teď už si opět užívá pohodlí hotelového komplexu a pláže a chytá před návratem do mrazivého počasí v Česku poslední bronz. "Vracím se za pár dní a samozřejmě mám informace o počasí doma. Ani se mi do toho mrazu nechce," uzavírá Pavelková.