Silikonová kráska Mesarošová vydražila prsa za třicet tisíc

Právě proto, že Dominika často a ráda provokuje, má v očích veřejnosti image rebelky. "Já si to o sobě nemyslím, ale někteří lidé v mém okolí mě tak skutečně nazývají," svěřila se modelka.

Už od svých patnácti let Dominika tančila jako go-go tanečnice po různých klubech. "Tančila jsem v kostýmech, bavilo mě to a živilo mě to. Tohle je minulost, za kterou se absolutně nestydím," tvrdí sexy hvězdička. A jak zdůrazňuje, při svých produkcích se nesvlékala. "Odhalená prsa je topless, a ne go-go," vysvětluje. - čtěte Silikonová kráska Mesarošová: S Mašlíkovou soutěžit nebudu



Dominika Mesarošová s přítelem Antoniem Tornago Setim

Prsa si dala upravit již dvakrát. Nejprve chtěla mít ta svoje větší, proto si nechala implantovat silikony, po čase zjistila, že i ty jsou malé. Nyní proto na hrudi hrdě nosí ještě větší rozměry ňader. "Neudělala jsem to ani kvůli partnerovi, ani kvůli práci. Prostě se mi chtělo mít větší prsa," objasňuje Mesarošová, která pořád chodí s italským casanovou pochybné pověsti Antoniem Tornago Setim.

Mnohé dívky pohybující se ve světě showbyznysu jí ho prý závidí. "Ať si novináři píšou, co chtějí. Setim je normální chlap, je mi s ním fajn a jsem s ním spokojená. A jakou měl minulost, to je jeho soukromá věc," dodává Mesarošová.

Také spekulace o údajném návratu do náruče hokejisty Romana Hamrlíka modelka vyvrací. "Roman má práci v Kanadě a já tady. Jsme jenom blízcí přátelé," uzavírá Dominika.