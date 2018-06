"Šílený Ernesto" si konečně pořádně zařádil

Nova divákům v dalším díle přichystala opravdové lahůdky. Bohužel spíše jen ty pěvecky negativní, ačkoli podle Eduarda Klezly jsme již viděli slibného finalistu. Podle všeho by to mohl být onen podle Hejmy "Koller v mladším vydání", i když zpíval jako tucty dalších vyprodukovaných touto soutěží.

Prvním byl Luboš Boček, který chtěl porotu ohromit písněmi Karla Gotta. Bohužel mu z toho vyšla parodie, ale aspoň se porota a nejvíc Ilona Csáková, výtečně pobavila.

Dalším adeptem na Hvězdnou pěchotu byl Milan Kuba, kterého porota překřtila na uspávače hadů. Ano, a byl to právě on, kdo toho tvrďáka a kata Klezlu dokázal rozplakat.

Největším lákadlem pro senzacechtivé byl ale Ernest Lieskovec se Třemi čuníky, které pojal jako skvělou rozcvičku. Porota při pohledu na něj nevěřila a nevěřila asi ještě víc, když na otázku, jestli ví, že je to pěvecká soutěž, odpověděl: "No jasně, vole!" Nakonec mu Ondřej Hejma doporučil, aby Českou republikou jen projel dál.

Co se týče hodnocení, v prvním díle asi nejvíc na každého sedělo hodnocení Ondřeje Hejmy. Mnozí diváci se jistě těšili na další skvělé pravdy, ale asi jich spousta byla zklamaných. V dnešním díle kritizoval ty, kteří si to nezasloužili a naopak – leckdy ty, kteří by si to zasloužili, poslal dál. A navíc s neskrývaným nadšením.

Opravdu stačí, aby se bylo na co koukat, a ostatní ať se nějak vyřeší samo? Nezapomínají porotci na to, že tato soutěž je hlavně o zpěvu a ne o zjevu?

Tentokrát dostál své pověsti Eduard Klezla a překvapila také Ilona Csáková. Umírnila výrazy jako "fifinka" a podobně, kterými v prvním díle nešetřila, a opravdu se na hodnocení soustředila. Několikrát se dostala do středu zejména s Ondřejem Hejmou. Ten dal své ANO černovlasé dívce s písní Killing Me Softly, jejíž zpěv byl afektovaný a k mladinké slečně se absolutně nehodil. Bylo poznat, že si na něco hraje a není to její přirozená poloha.

Velká "bitka" se odehrála také v případě zpěvačky z ABBA Revivalu. Bohužel ani Ilona Csáková a asi ani televizní diváci jí při zpěvu skoro nerozuměli. Chyběl také smysl pro rytmus a tak celý projev vyzněl jako z kolovrátku. Ale Ondřej Hejma byl opět nadšený a osočil Ilonu, která byla proti postupu, z toho, že nemá ráda konkurenci. Tato dívka ale určitě žádnou konkurenci pro nikoho představovat nemohla…