Šílenství Harry Potter pokračuje

Nastane při zítřejší premiéře filmu podobná hysterie, která provází knihy J. K. Rowlingové?Kult obrýleného sirotka s čarodějnickými schopnostmi, jehož vytvořila britská autorka Joanne Kathleen Rowlingová, patrně nemá v posledních desetiletích obdoby. První tři díly knížek o Harry Potterovi vyšly v celkovém nákladu 30 milionů a v 41 jazycích a na světě je už i nedávno vydaný díl čtvrtý. Nikdo nedovede odhadnout, kolik dětských čtenářů bude mít doma svazky s Harrym Potterem, až budou dopsány ještě další tři plánované knihy. Málokdo si také umí představit, jaká hysterie se rozpoutá, až přijde do kin filmová verze prvního dílu, Harry Potter a kámen mudrců. Světová premiéra filmu je naplánována do Londýna na 4. listopadu, v České republice se poprvé objeví 14. února. Už nyní lze cítit v obchodech s hračkami i na internetových stránkách počínající hysterii spojenou se světovou premiérou. Snímek natočila společnost Warner Brothers, která Harryho Pottera získala doslova za pakatel. Práva na filmovou verzi Kamene mudrců koupil v roce 1998 britský producent David Heyman a v říjnu téhož roku je prodal studiu Warner Brothers za necelý milion dolarů. V tu chvíli společnost netušila, že získala klíče od zlatého dolu, Harry Potter ještě nebyl pojmem. "Ta knížka nás tenkrát nezajímala ani za mák," přiznává dnes jeden ze zaměstnanců studia.Rok nato se však Kámen mudrců natrvalo zabydlel v čele pořadí bestsellerů listu New York Times. Do konce loňského listopadu na něm figuroval už stý týden. Točit Harryho se okamžitě stalo prestižní záležitostí a Warner Brothers na to vyčlenilo 80 milionů dolarů. Chci to dělat, ozval se slavný Steven Spielberg. Ten si však představoval animovanou verzi, s níž Rowlingová kategoricky nesouhlasila. Spielberg prý poté přistoupil na hranou verzi. Jenže když se vytasil s nápadem na úvodní scénu ve stylu Batmana, autorka se naštvala definitivně. Do arény pak vstoupili další renomovaní režiséři jako Jonathan Demme (Mlčení jehňátek) či Alan Parker. Není divu, točit se totiž má všech sedm dílů. Příběhy čarodějnického učně by tak mohly překonat všechny dosavadní filmové ságy, o Titaniku či Jurském parku vůbec nemluvě. Boj o film nakonec vyhrál sám nadšený čtenář Harryho Pottera, autor Sám doma a Mrs. Doubtfire, režisér Chris Columbus. Jeho vítězství bylo přijato se smíšenými pocity. Kritici spustili nářek nad tím, že Columbus má v plánu Harryho drasticky amerikanizovat. Producent Kamene mudrců David Heyman to však kategoricky popřel. "Zvěsti tohoto rázu nás střídavě popuzovaly a bavily. Usilovali jsme totiž vždycky o jediné, zůstat věrni knižní předloze." Potvrzuje to i skutečnost, že přestože Rowlingové nebyla svěřena práce na scénáři, Columbus se za ní rozjel do Británie a film s ní důsledně konzultoval.Stejné poplašné pověsti provázely i hledání hlavního představitele - a Rowlingová si nepochybně prožila i chvilky nejistoty. Nebyla totiž příliš ochotna ustoupit ze svých představ o tom, jak by její hrdinové měli vypadat ve filmové verzi. Harry ani jeho dva kamarádi Ron a Hermione totiž podle ní nejsou superhrdinové, ale normální děti. Tedy pochopitelně pokud pomineme jejich čarodějnické schopnosti. "Hlavně nesmějí být příliš sladcí. Macaulay Culkin je naštěstí pro tuto roli už příliš starý. Jenže pozor, má ještě mladšího bratra," ventilovala své obavy autorka. Vždyť Macaulay Culkin, hvězda Sám doma, byl objeven právě Columbusem. Na rodinu Culkinovu však řeč nepřišla.Hledání Harryho pokračovalo dál. Když vyšel inzerát na internetu, ozvalo se 40 000 uchazečů. Na téma popularity Harryho Pottera se dávno pořádaly vědecké semináře na univerzitách a v sociologických ústavech, ale rozhodnutí stále nepadlo. Ještě loni v létě se uvažovalo například o Liamu Aikenovi, který sice vyrůstal v Americe, má však alespoň anglicky znějící jméno a britskou matku. Nakonec, po třináctiměsíčním hledání, se stal šťastlivcem, jehož sláva by mohla předstihnout i Culkina, jedenáctiletý Daniel Radcliffe, syn londýnského literárního agenta. I když už za sebou první herecké zkušenosti má - hrál například Davida Copperfielda pro BBC a v těchto týdnech má přijít do kin další film s ním -, není zatím příliš slavný. "Když jsme hledali představitele Harryho, viděli jsme spoustu talentovaných dětí. Ale pak vešel do místnosti Dan a všichni jsme věděli, že jsme Harryho našli," vzpomíná režisér Columbus. Spokojená je i Rowlingová. "Viděla jsem Dani- elovy kamerové zkoušky. Pan režisér nemohl najít lepšího kandidáta."Dva díly a dost...Danielův otec zatím přesně v intencích autorky předlohy úzkostlivě chrání syna před světlem ramp. Uvolil se uspořádat s ním pouze jedinou tiskovou konferenci. Na ní chlapec mimo jiné přiznal, že po přelouskání prvních dvou dílů ho přestaly osudy Harryho Pottera zcela zajímat. Rowlingová je údajně spokojena i s představiteli Rona a Hermiony, pro něž si výslovně přála zcela neznámé představitele.I když se světová premiéra filmu blíží, studio Warner Brothers je o něm ochotno prozradit zhruba tolik jako David Copperfield o svých tricích. Nedávný prodej čtvrtého dílu Harryho Pottera v angličtině i dalších jazycích vyvolal masovou předpubertální hysterii srovnatelnou s koncertem Backstreet Boys. V Německu dokonce kniha přišla na pulty v sobotu. Vydavatelé se totiž báli, že v pracovní den by se zcela vyprázdnily školy. Uvedení filmu do kin údajně přinese ještě větší šílenství. Časopis Stern napsal, že bude takové, jako by dětem byly nabídnuty současně Hvězdné války, Pokémoni, zmrzlina zadarmo a Vánoce. V obchodech se už objevuje vše, co tak spolehlivě zvyšuje výdělečnost dětských filmů: trička, plakáty, obaly na svačiny, pastelky a stolní hry s hlavními dětskými hrdiny z Harryho, ale i s jejich poštovními sovami, létajícími košťaty, ředitelem školy a největšími padouchy příběhu. Lego přišlo s celou sérií stavebnic věnovanou Harrymu a jeho osudům. Warner Brothers navíc uzavřelo smlouvu na počítačovou hru. Dětským hráčům nepochybně nebude vadit, že do zápasů se zlými čaroději a obry vstoupí jinak, než si naplánovala autorka. Tedy vsedě u stolu s knihou v ruce. Rowlingovou nesmírná popularita jejích postaviček zaskočila natolik, že už se dvakrát málem zhroutila a trnula hrůzou, že zatím nejnovější čtvrtý díl ani nebude schopna dopsat. Zato závěrečnou kapitolu poslední - sedmé části má napsanou už dávno. Dlouho ji schovávala doma, pak ji raději ukryla na "bezpečném místě". Bála se, že by ji mohla najít její malá dcera s kamarády a konec příběhu by vyzradili.