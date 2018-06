Šílení kolem Madonny opanovalo Berlín

Poté, co Madonna v neděli do německé metropole dorazila, dala se až v pondělí večer s několika průvodci odvézt do baru Adermann v centru bývalé východní části města. Objednala si ale jen heřmánkový čaj za tři marky.

Před úterním koncertem pak dorazil do prezidentského apartmá hotelu Four Seasons, kde Madonna bydlí, odborný lékař a předepsal jí léky na zánět v krku. Večer při koncertu v hale Maxe Schmelinga ale už byla hvězda ve skvělé formě a odborníci soudí, že její hlas zněl naprosto čistě.

Kromě vystoupení na koncertu, který je součástí světového turné zahájeného 9. června v Barceloně, se ale všudypřítomným fotografům zatím podařilo ukořistit pouze obrázky Madonniných dětí Lourdes a Rocca. Desetiměsíční Rocco je tak zvěčněn, jak se svou chůvou "nakupoval" v nedalekém obchodě pro vegetariánskou maminku "biologickou" dýni, rýži, levandulovou vodu a mrkev.

V hotelu Four Seasons, kde loni bydlel za státní návštěvy i prezident Václav Havel, se v apartmá s kuchyňkou pro popovou divu vaří zásadně bez masa.

"Madonna dává na turné pozor na to, aby se neměnil denní režim jejích dětí," prozradil z pobytu německý impresário Marek Lieberberg. "Ráno se společně snídá, děti si hrají a mají svou chůvu." Hvězda už prý vyslala i jednu asistentku na obhlídku nejlepších berlínských obchodů. Fandové tak snad budou mít konečně možnost zahlédnout Madonnu na veřejnosti.