Sigourney Weaverová se nebojí ani šedesátky

Stěžejní postava všech Vetřelců - kapitánka Allen Ripleyová v podání Sigurney Weaverové. Sigourney Weaverová

Herečce, která se v současné době připravuje na natáčení pátého pokračová Vetřelce, na elánu přidávají především její staří rodiče, jimž je oběma kolem devadesáti let."Rodiče mi dávají tolik energie a chuti k životu, že se ani nedá říct, jak je to nádherné. Tatínkovi je dvaadevadesát let. Ještě před několika málo lety aktivně a pravidelně každý rok lyžoval. Mamince táhne na devadesát a je opravdu v neuvěřitelně dobré formě. Kdybyste ji viděli hrát golf, tak byste nemohli jinak, než se mnou souhlasit. Oba sice v posledních pár týdnech mají menší zdravotní problémy, což je ovšem v žádném případě nemůže vymanit z jejich vždycky přátelsky a příjemně laděné nálady," řekla Sigourney.Dodala, že rodiče byli doslova zděšeni, když jim řekla, že se o ně společně s manželem budou starat v jejich domě. "Dostala jsem za to dokonce vynadáno, protože prý mají ještě dost sil na to, aby se o sebe postarali sami," zmínila herečka.Sigourney Weaverová byla nepřímo donucena hájit si své soukromí a právo na svůj věk poté, co se americkým bulvárním tiskem rozšířilo několik článků o tom, že jí v Hollywoodu, a ve filmu vůbec, již odzvonilo."Byla to série nechutných článků, které nectí soukromí, kvality Sigourney a už vůbec ne právo na stáří. Nechceme z toho dělat velkou mediální bublinu. Jen by nás zajímalo, který zaprděný šedesátiletý pisálek pustil něco takového do světa," řekla hereččina asistentka.