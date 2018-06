Sigourney Weaverová: Člověk si vrásky zaslouží, na plastiku nepůjdu

„Vždycky si vzpomenu na britského malíře Luciana Freuda. Dívala bych se na jeho obrazy, kdyby na nich byli jen dokonalí lidé? Ne. Rozmanitost je zajímavá. To si myslím i o hercích. Člověk si zaslouží vrásky. Je to náš nástroj, jímž pracujeme,“ řekla Weaverová pro The Sunday Times.

Herečka se v kondici udržuje díky pilates. Pomocí cvičení se jí daří odbourat stres z filmování a být fit.

„Pokud jste v tomto oboru, přes dlouhé dny na natáčení se dostanete jen díky neuvěřitelné výdrži. Ale myslím, že zejména pro ženy je dobré poznat svoji sílu. Mnoho žen je nyní v lepší kondici, protože nám na tom víc záleží. Když jste mladý, jste tak zaneprázdněný, že to neřešíte,“ míní.

Weaverová prozradila, že svou výškou 180 centimetrů vždy tak trochu vybočovala mezi kolegyněmi. Brala to ale jako výhodu.

„Vanessa Redgrave je vysoká, to mi dalo naději. A jistým způsobem bylo lepší, že jsem byla trochu divná, protože díky tomu si mě vybrali netradiční režiséři, a já se držela dál od fádních filmů,“ prohlásila.

Herečka se proslavila coby Ellen Ripleyové ve filmu Vetřelec. Přestože někteří aktivisté obsazení ženy do role neohrožené důstojnice vesmírné lodi považují za jisté „vítězství“ feminismu, herečka to vidí jinak.

„Důvod, proč hlavním hrdinou udělali ženu, nebyla žádná láska k feminismu. Udělali to, protože byli přesvědčení, že nikdo nebude čekat, že přežije žena. Bylo to velké překvapení,“ prohlásila herečka, která se do kin vrací s původním Vetřelcem v takzvaném režisérském střihu (více zde).