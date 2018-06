Mateřství je krásné, ale jsem vyčerpaná, říká Sienna Millerová

„Samozřejmě, když máte dítě, že je to ta nejúžasnější věc, ale váš život se také změní v chaos a jste vyčerpaná. Doslova bych si mohla lehnout tady na stůl a usnu. Chtěla bych si lépe organizovat věci, ráda bych byla víc super. Nikdy se tak necítíme, i když možná jsme,“ řekla Millerová magazínu Vogue.

„To je prokletí mateřství, že se jdeme ztrhat. Jen se snažím pochopit, proč je to tak. Někdy si myslím, že je to uměle vymyšlený pocit. Je to zvláštní, takhle se trestat. Není to zdravé.“

Sienna Millerová má dceru Marlowe (3) s Tomem Sturridgem (29), s nímž se dala dohromady v roce 2011. Pár letos v létě oznámil, že se rozchází.

Herečka předtím chodila s kolegou Danielem Craigem, měla poměr se ženatým kolegou Balthazarem Gettym. S Judem Lawem se pořád rozcházeli a dávali znovu dohromady. Law ji ovšem podváděl nejen se svou bývalou manželkou, ale i s chůvou svých dětí, a tak se v roce 2011 definitivně rozešli.