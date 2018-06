Sidovský: Nejvíc vydělávají Gott a Bílá

ČTĚTE TAKÉ:

Kolik berou české celebrity

Umělce si lze objednat buď přes agenty, kteří je zastupují, nebo přímo. Někteří umělci se totiž zprostředkovávají sami.

* Lze si na takový večírek objednat každou hvězdu?

Každou, která je ochotna na takové akci vystoupit. Ale ze zkušenosti vím, že to je naprostá většina.

* Jsou akce, na kterých už umělci vystupovat nechtějí?

Rozhodně ne na akcích, kde by zpívali k jídlu nebo tvořili jakousi kulisu bujaré party. My zajišťujeme vystoupení spíše na výročních firemních akcích, na vánočních večírcích, představení nového produktu a tak podobně. Výjimečně jde o svatbu, křtiny nebo oslavu narozenin.

* Čím si české hvězdy vydělávají nejvíc?

Absolutní špičky, kterými jsou například skupina Čechomor, Lucie Bílá nebo Karel Gott, zpívají na koncertních turné, které jsou velmi navštěvovány. Jako hosty večírku je nepotkáte často. A televizní honoráře nejsou vůbec závratné, jak by se mohlo zdát.

* Který z umělců u nás vydělává nejvíc?

Myslím, že největší poptávka je po Karlu Gottovi, Lucii Bílé, Petru Mukovi, Leoně Machálkové, Haně Zagorové, skupinách Lucie, Čechomor, Support Lesbiens a Těžkej Pokondr. Z nových umělců je určitě nejžádanější Monika Absolonová. Té momentálně sjednáváme několik vystoupení nebo natáčení v týdnu.

* Co má vliv na umělcovu cenu?

Největší vliv na cenu mají média publicita může cenu a zájem publika výrazně zvednout. Na druhou stranu jsou umělci, jako například Hana Hegerová nebo Daniel Landa, po kterých je také velká poptávka a v médiích se vyskytují zřídka. V jejich případě se do ceny promítá vysoký kredit a jakási "vzácnost".

* Mají české hvězdy šanci prorazit v zahraničí?

Ano, například Jan Muchow a kapela Ecstasy of St. Theresa jsou, myslím, úspěšní ve Velké Británii a Věra Bílá ve Francii. A Karel Gott je mezinárodně úspěšný už několik desetiletí.

* Objednal si u vás někdo také zahraniční hvězdu?

Tak takový požadavek zatím nikdo neměl.

Monika Absolonová: Nezpívám pro politické strany

* Jak si vybíráte akce, na kterých vystoupíte? Berete to, co vám domluví agentura?

Mám manažerku, která se o mě stará. Nemusí se mě ptát, když dostane nabídku na vystoupení na plese nebo firemním večírku. Mám jen podmínku, že nechci vystupovat pro žádnou politickou stranu nebo akci jakkoli spojenou s erotikou.

* Čím si zpěvačka jako vy vydělá nejvíc? Koncerty, muzikálem nebo firemními večírky? Firemními večírky.

Odmítla jste nabídku z čistě finančních důvodů? Mám určitou cenu, pod kterou by člověk jít neměl. Ale dobře si pamatuji dobu, kdy jsem seděla doma a práci neměla. Proto nic neodmítám dopředu. Teď jsem zrušila několik vystoupení kvůli muzikálu Kleopatra. Blíží se k závěru a možná se už nikdy nebude opakovat. Já mám před sebou asi osm představení a žádné peníze mi nestojí za to, abych si tuhle věc, kterou mám tak ráda, nechala ujít.

* Nejsou několikatisícové honoráře za písničku na večírku nebo v muzikálu moc?

Je to otázka nabídky a poptávky. Když vám někdo ty prachy chce dát, tak není co řešit. Jen tak mohu zpívat kamarádům u táboráku nebo dědovi k narozeninám, ale tohle je moje povolání a já nemohu zpívat všude. Když mě někdo bude chtít, tak mi za to také rád zaplatí.

ČTĚTE TAKÉ:

Kolik berou české celebrity