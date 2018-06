Sidovský: Komerci dělá i Nohavica

* Uměl byste zařídit, aby se neznámý člověk umístil příští rok mezi pěti nejlepšími v Českém slavíku?

Kdybych se chtěl dopustit podvodu, tak nejspíš ano. Sehnat lidi, kteří naposílají desítky hlasů, by nebyl takový problém. Ty případy tady přece byly. Shimi se tak dostal nahoru, ale byl taky jediný, který se k tomu přiznal. Zpěváků je v Českém slavíkovi uměle udržováno několik.

* Například?

To po mně nechtějte. Dopustil bych se nařčení, za které by mě někteří kolegové zažalovali. Daleko víc než umístění ve Slavíku je vypovídající, kolik desek prodáte a kolik lidí přijde, když na nároží vylepíte svůj plakát.

* A kdyby to nemělo být podvodem? Kdybyste to měl zařídit jako hudební manažer? Vadilo by, že ten člověk neumí zpívat?

Mně by to vadilo vždycky. Navíc doba, kdy se mohl proslavit někdo, kdo neumí vůbec nic, je dávno pryč. Byla tu za totality a extrémní případ je Markéta Muchová. Tam šlo jen o prosazení konkrétního typu na trhu: poslušná holka, ale za rohem by vás svedla. V zahraničí byla kritéria přísnější odjakživa.

Madonna patřila na Live 8 k nejlepším

* Ale říká se třeba, že Madonna bůhvíjaká zpěvačka není.

Viděl jsem ji teď po dlouhé době na koncertech Live 8 a patřila k nejlepším. Pěvecky samozřejmě zaostávala za Mariah Carrey nebo Annie Lenox, ale její vystoupení bylo vygradované a nejlépe připravené. Začala sama, pak se přidali dva tanečníci a končila gospelovým sborem. Vždycky má vokalistku se stejnou barvou hlasu, která za ni některé pasáže, zvlášť když tancuje, dozpívává. Madonna je na jevišti především jako persona. Její přínos je v posouvání stylu, nikoliv v intonaci.

* Tak dobře, dejme tomu, že váš klient zpívat umí. Když za vámi přijde, co s ním uděláte?

Nejdříve se ho zeptám, jestli se chce jen proslavit a bude šťastný, když se uvidí na titulní straně obrázkového časopisu, nebo jestli chce dělat hudbu. To jsou dvě skupiny a dvě cesty k úspěchu.

* Přičemž ta první je větší.

Samozřejmě, protože je jednodušší. Stačí jít na pět večírků, s někým se pohádat a je vás všude plno, aniž kdokoliv slyšel jedinou vaši písničku.

* To je vaše práce, ne?

Víte, že mě docela mrzí, když si tohle lidé myslí? Hudbu mám rád a z vaší otázky jsem se zaškatulkoval do pozice, podle které celý den nedělám nic jiného než volám do novin a říkám, že nějaká zpěvačka měla nové šaty.

* Neříkejte, že jste to nikdy neudělal.

Udělal, nesčetněkrát. Protože jsem respektoval přání zpěvaček, které články o garderobě a účesech považovaly za důležité pro svůj image. Myslím si ale, že by se zpěvák měl přinejmenším z osmdesáti procent projevovat hudbou, ne zážitky ze soukromí.

* Co je pravda na tom, že se kariéra dělá přes postel?

Nenapadá mě nikdo, o kom bych dnes řekl, že se prospal do showbyznysu. Ano, jednou jste v televizi, protože se vyspíte s dramaturgem. Ale budete spát se třiceti řediteli rádií? Jistě, když si Mariah Carey pořídila Tommyho Mottolu, šéfa Sony Music, tak to asi měla lehčí. Nebýt ovšem jejího fenomenálního hlasu, tak jí ten sňatek stejně na dlouhou kariéru nestačil.

* Co taková Gabriela Partyšová alias Rebeka? Není ona český případ?

To bych nesrovnával. Ano, kdyby nebylo jejího partnerapodnikatele, tak lehce by se asi neprosadila. Ukázalo se, že mediálně sice uspěla, ale komerčně už tolik ne. Nezpívá přitom špatně, jen se, podle mého, moc tlačilo na pilu. Pokud čtenářky hodlají navštívit ložnici někoho z branže, tak jim radím, aby to nedělaly. Nic jim to nepřinese.

Komerci dělá Langerová i Nohavica

* Když někomu domluvíte vystoupení za sto tisíc korun, kolik peněz na tom vyděláte?

Obvykle patnáct procent. Jenže kolik takových stotisícových vystoupení dohodnete? Jen pár lidem. Asi čtyři si můžou říct i víc, přes dvě stě tisíc. Lucie Bílá, Helena Vondráčková, Karel Gott a skupina Lucie nebo Kabát. Dnes už nejsou bohatí jen lidi ze středního proudu. Střední proud přiznává, že dělá komerci, ale dělá ji i Aneta Langerová, neboť je nejprodávanější česká zpěvačka. Totéž Jaromír Nohavica či skupiny Sunshine a Čechomor. I Daniel Landa si může účtovat šestimístný honorář.

* Když si tedy šéf firmy zamane a chce na večírku hvězdnou trojici Gott, Bílá, Vondráčková, kolik si má nachystat?

Ani jednoho z nich nezastupuju, ale při znalosti trhu můžu říct, že za méně než tři čtvrtě milionu by to nepořídil.

* To je částka za playback, nebo za živé vystoupení?

V tom není rozdíl. Je zažité, že většina umělců chce zpívat na playback, ale já takového neznám. Zpívají živě a jen v případě, že pořadatel nemůže zaplatil celou kapelu, přivezou hudbu na CD.

* Jsou zpěváci, které by spolu na jedno pódium nikdo nedostal?

Samozřejmě. Jde ovšem spíš o žánrovou nesnášenlivost než o osobní spory. Pokud byste pořádal koncert a chtěl na jedno jeviště třeba Richarda Krajča a Ivetu Bartošovou, tak byste zřejmě nepochodil. Bezpečně ze strany Richarda Krajča.

* Jak hodně si zpěváci při vystoupení můžou poroučet? Že chtějí v šatně horké maliny, čističku vzduchu...

To jsou jen povídačky: že Ilona Csáková nevystoupí, dokud nebude mít v šatně bílé růže. Existují oprávněné požadavky, které pořadatel splnit musí. Kvalitní technika, zamykatelná šatna, ochranka, tekoucí voda, nealkoholické nápoje a dejme tomu drobné občerstvení. I v zahraničí jde spíš o výjimky, legenda Diana Rossová se například nedávno dopravovala z Berlína na koncert do Hamburku vlakem, nikoliv limuzínou.

* A co procenta z prodeje desek a cédéček? Ta má zpěvák jak velká?

Jestliže jste na začátku kariéry a budu vám dohadovat smlouvu na desku, rozhodně nedostanete víc než šest až osm procent z každého cédéčka. Daniel Landa, skupina Lucie, Kabát, to už je kategorie, která má procent minimálně dvacet.

* S kým je lepší spolupráce, se zavedenými zpěváky jako Gott, Bílá, nebo s těmi novými, třeba ze SuperStar?

S těmi zavedenými, neboť ctí řemeslo. Vědí, že se nemusí dařit pořád, a jsou pracovitější. Konkrétně Helena Vondráčková: na začátku naší spolupráce jsem jí navrhl, aby nazpívala českou verzi písně I Will Survive, což je kultovní diskotéková věc, Já půjdu dál. Neuplynul ani týden a už mi volala ze studia, ať si to přijedu poslechnout, že už to nazpívala. Helena je žena činu, nikdy nebyla líná. Kdyby byla takhle pracovitá každá zpěvačka o generaci níž, tak dneska nemusí pouštět do novin, že má novou kabelku, a místo toho zpívá hity.

* Ptal jsem se proto, že při vaší akci Královny poprvé na Karlštejně dělala údajně největší problémy Martina Balogová.

Řeknu to takhle. Martina je vynikající zpěvačka a odvedla jeden z nejlepších výkonů toho večera. Byly ovšem pouze dva měsíce po skončení SuperStar a ona nešťastně předpokládala, že když to točí televize, platí stejná pravidla, na jaká byla zvyklá na Nově. Karel Gott si přivezl kostým, Petra Janů si přivezla kostým a Martina si nepřivezla nic.

* Mluvil jste o Heleně Vondráčkové. Co by se stalo, kdybyste se teď potkali na ulici?

Určitě bychom se mile pozdravili.

* Mile? Vždyť na sebe podáváte jedno trestní oznámení za druhým.

Určitě mile. Kdyby nebylo jejího manžela Martina Michala, naše kamarádství a spolupráce by, dle mého názoru, nikdy nedošly do této fáze. Známe se osmnáct let, už na Sovětské písni v Ostravě v roce 1987 jsem jí jako tanečník dělal křoví.

Michal mi vzkázal, že mě zlikviduje

* Později jste spolu i pět let pracovali, až do roku 2003. Co se pak stalo?

Tehdy jsem ještě Heleně a Martinu Michalovi pomáhal zařizovat svatbu na Karlštejně. Všechno bylo v pořádku, i když mě řada lidí z branže varovala: „Bacha, čekej ránu do zad.“ Pořád jsem si říkal, že to není možné. Jezdili jsme k nim na návštěvy a oni jezdili k nám. Ukázalo se, že jsem se velmi mýlil. Myslel jsem si totiž, že pokřikování a rvačky Martina Michala jsou jen způsobem, jak na sebe upozornit. Jakmile mi ale vzkázal, že mě zlikviduje, dostal jsem strach a dal jsem ho k soudu.

* To musíte mít asi důkaz. Jaký? Výhrůžný telefonní vzkaz?

Ne, mám e-mail, ke kterému se doznal a který napsal Františku Janečkovi. Ten mi ho dal, protože si to sám Martin Michal přál. Je tam napsané, že mě zlikviduje a dostane na Pankrác. A tak se mě snaží likvidovat všemi možnými způsoby. Podává na mě oznámení a kontaktoval i finanční úřad, aby prověřil moje účetnictví. Úplně nejúčinnější obranou proti Martinu Michalovi by asi bylo nějaké očkování. Věřte, že by se na ten preparát stála dlouhá fronta.

* Ono je to trochu nepřehledné. Kde teď leží jaká žaloba?

Oni mě žalují, že jsem o Heleně mluvil negativně v tisku. Což jsem nemluvil a nemám k tomu důvod. Já jsem podal trestní oznámení za pokus o vydírání a žalobu na ochranu osobnosti. Taky nás zažalovali, že jsme jim nezaplatili za jeden televizní pořad, ale tu žalobu stáhli.

* Když spolu dva lidé - jako vy a Martin Michal - nejsou zrovna přátelé, homosexuální orientace může být docela dobrým terčem urážek. To se někdy stalo?

Vím, že se o mně v této souvislosti nevyjadřuje zrovna lichotivě. I v tom e-mailu je poměrně časté slovo, které začíná od b...

* Občas se o gayích negativně vyjádří i veřejně známý člověk. Třeba spisovatel Ludvík Vaculík kdysi napsal, že vztahy dvou mužů jsou směšné a úchylné.

Tehdy jsme mu psali dopis. My, bývalý spolupracovník prezidenta Martin Krafl a další. Bylo to spíš neuvážeností, nemyslím si, že Ludvík Vaculík by byl homofobik. Myslím ale, že Martin Michal homofobik je.

* Jsou urážky od b... v dnešní době ještě časté?

Všeobecně ne, spíš jen u lidí, kteří mají omezené rozumové možnosti. Sám jsem členem jednoho mezinárodního sdružení gayů, kde jsou významní lidé z byznysu, z umění nebo z politiky. Mnozí tajně. Scházíme se jednou měsíčně a uvažujeme o udělování ceny lidem, kteří pomáhají pozitivnějšímu vnímání gayů ve společnosti. Dává se ve Spojených státech a teď ji například dostal Tom Hanks. Dostávají ji i filmaři, kteří zabraňují tomu, aby gayové byli zobrazováni jako vykroucené karikatury.

* Třeba jako v populárním seriálu Sex ve městě?

Naopak, ti právě cenu mají, brýlatý a plešatý Stanford je přece sympatická postava. Nedávno dostali cenu Andělé v Americe a těch seriálů, které pomáhají gayům, je víc, na HBO třeba Odpočívej v pokoji. Je asi jasné, že zpěvák Eminem cenu nedostane.