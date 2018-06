Sídlo Clooneyho napadli vandalové

Jenže místo, po němž hlavní hrdina Dannyho parťáků touží, je kolem celého jezera jediným přístupem k vodě, takže se to místním vůbec nelíbí.

Dosud si domorodci herce nemohli vynachválit, vymlácením oken a popsáním zdí v jeho vile mu však dali jasně najevo, že období dobrých sousedských vztahů je věcí minulosti.

Podle amerického magazínu In Touch se George Clooney zamiloval do italské přírody kolem jezera Como právě při natáčení Dannyho parťáků 2, jež částečně probíhalo právě v této jihoevropské zemi. Herec si tady ihned koupil vilu a začal budovat nové hvězdné sídlo, časem zaměřil své výpady také do okolí. Jeho snem je vytvořit kolem vily rozsáhlé soukromé území, z něhož by on i jeho slavní přátelé mohli dosáhnout vodní plochy bez vyrušování novináři či veřejností.

Místní obyvatelé však hollywoodskému herci naznačili, že s jejich domovem si nebude dělat, co se mu zachce. Bez ohledu na to však George Clooney opětovně usiloval na místní radnici o odkoupení země a nabízel za ni tučné sumy.

"Naše skupina se postaví jakémukoli zabírání nebo odkupování veřejných míst. Je to snad jediné místo, kudy se dá široko daleko dostat k vodě, a je využíváno místními," prohlásil radní města Laglio Roberto Pozzi, nicméně řádění vandalů odmítl spojovat s činností své skupiny a tvrdě je odsoudil.