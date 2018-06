Sian z kapely Kosheen v českém rádiu: Nenalíčená se neukážu

Už při cestě do rádia se Sian Evansová zajímala, jestli nebudou v rádiu žádné webkamery a omlouvala se za svou vizáž, protože letadlo startovalo v pět hodin ráno a ona se nestihla nalíčit. Fotograf ji proto nemile překvapil a zpěvačka se raději schovala za sluchátka.

"Člověk v mém věku potřebuje aspoň řasenku, než vyjde z domu," řekla Evansová, která před měsícem oslavila osmatřicáté narozeniny.

Zpěvačka skupiny Kosheen Sian Evansová na letošním Sázavafestu

Náladu si ale zkazit nenechala. Prahu prý miluje. "Srdce mi vždycky poskočí, když jsem tady. Publikum nás tu vždy vřele přijme a máme tu opravdu věrné fanoušky," řekla v rozhovoru pro rádio Bonton.

Líbí se jí i náš těžký jazyk. "Čeština je tak nádherná, zní mi jako pohádkový jazyk.Ten zvuk je kouzelný, obzvlášť když mluvíte s dětmi," rozplývala se Sian a dokonce poslala fanouškům i komolený láskyplný vzkaz "Milaju tei".

Skupina Kosheen spolupracovala na posledním albu Dary Rolins. Sama Sian Evansová se toho sice neúčastnila, ale kolegové z kapely si prý práci pochvalovali. "Já jsem Daru jen viděla, je to nádherná žena," řekla Evansová.

Kapela Kosheen

Žádné jiné české interprety nezná. Žije si ve svém hudebním světě a poslouchá všechny možné melodie. "Denně vzdávám dík Bohu za to, že mohu zpívat. Jinak se mi totiž v životě moc nedaří," řekla zpěvačka se smíchem.

"Můj dům je ruina, zahrada jako džungle," prozradila. K tomu má problémy s výchovou svého psa. "Vypadá roztomile, ale jakmile se přiblíží, je to bestie. Cvičila jsem třeba jógu a on mě kousl do palce," dodala.