Nikdy se nenecháme rozdělit, říkají siamská dvojčata z Indie

Šivanas a Šivram mají společné břicho, ale každý má své srdce i plíce. Ačkoli místní lékař jejich rodičům oznámil, že je rozdělit nemůže, lékaři v Dillí tvrdí, že by to šlo. Šivram by pak mohl vést poměrně normální život, protože by mu zůstaly nohy. Šivanas by ale byl úplně bez dolních končetin a odkázán celý život na druhé.

Takovou možnost odmítají. "Nechceme se rozdělit. Zůstaneme takhle i jako dospělí. Chceme žít tak, jak jsme," říkají chlapci, kteří ve škole patří mezi nejlepší studenty. Jsou absolutně samostatní, naučili se dokonce jezdit na kole, hrát kriket a téměř v ničem nezaostávají za svými vrstevníky.

Ve vesnici věří, že jsou božským vtělením a ani jejich otec nechce, aby byli rozděleni. "Bůh je takto stvořil, takže musí chodit tak, jak jsou. Zůstanou takoví, nepřeji si nic jiného. I když lékaři říkají, že by je rozdělili, já si to nepřeji. A nestojím ani o peníze. Pracuji tak, abych je nakrmil, nepotřebuji žádnou pomoc," řekl pro televizi Barcroft otec dvojčat, který má kromě nich ještě pět dcer.

Televizním pořadem nechtěl žádat o peníze, svolil k němu spíš proto, aby si lidé na jeho syny zvykli a nebáli se jich nebo se jim nesmáli. Přesto je ale nehodlá nikdy pustit z vesnice, kde jsou v bezpečí.

"Pro každého je pohled na moje děti velká zábava, ale jen já vím o všech problémech, které mají. Když je mokro, mají problém chodit, a když jeden chce sedět, druhý musí ležet. Ale neperou se. Mají stejné názory, a když si jeden chce hrát, druhý souhlasí," popsal otec.