Pít a fetovat jsem začala po tragické smrti své první lásky, říká Sia

„Dnes je to už osm let, co abstinuji. Miluji vás. Vydržte. Dokážete to taky,“ napsala Sia na svůj profil na Twitteru.



Zpěvačka začala brát antidepresiva po tragické nehodě své velké lásky, přítele Dana Pontifexe. Právě kvůli němu se tehdy jedenadvacetiletá muzikantka v roce 1997 přestěhovala z Austrálie do Londýna, kde plánovali společně žít. Jen o pár týdnů později Pontifex zemřel v den svých 24. narozenin na ulici v Londýně, kde ho srazil taxík.

„Fetovat jsem začala po tragické smrti své první lásky. Nikdy jsem si nemyslela, že budu někdy vůbec schopna přestat s Xanaxem nebo Oxycontinem. Prášky jsem brala denně téměř rok. Dostala jsem se až na úplné dno a myslela jsem často i na sebevraždu,“ přiznala Sia v rozhovoru pro ABC.

Později s příchodem slávy a častého koncertování se k lékům přidala i závislost na alkoholu. „Když vystupujete každý den v jiné zemi, je to trochu šílené a schizofrenní. To, že si občas něco zobnete, nebo se pořádně napijete, nepřipadá v tu chvíli nikomu divné. V showbyznysu to zkrátka dělají všichni,“ svěřila se zpěvačka. Australanku prý nakonec z bláta vytáhla až pomoc profesionálů a její blízká přítelkyně, která se také rozhodla začít abstinovat.