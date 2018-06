Show Velký bratr začala nudit

Otázkou je, zda si udrží stejně vysokou sledovanost z minulého roku. Konkurence je totiž natolik veliká, že němečtí diváci začínají o tyto zábavné pořady ze života spíše ztrácet zájem. Příkladem je nová reality show s názvem "Girlscamp" (Dívčí tábor), která divákům nabízí pestrou směs slunce, bikin a ženské soupeřivosti.

Scénář tohoto zábavného pořadu je prostý. V luxusní vile na kanárských ostrovech deset vesele dovádějících dívek s odhalenými těly soupeří mezi sebou o přízeň "Muže týdne". Ta, která si jeho srdce získá, dostane i 100.000 dolarů (přibližně 3,6 milionu korun).

Už během prvního týdne se však na pořadu podepsala nízká sledovanost. Pro srovnání: Dívčí tábor sledovalo necelé dva miliony Němců, zatímco Velkého bratra přes pět milionů. Tvůrci Dívčího tábora se pokusili, podobně jako řada jiných, přilákat diváky ještě větší dávkou sexu a pikantnějším námětem. Místo úspěchu se ale setkali s kritikou těch, kteří si myslí, že takové pořady jsou povrchní.

"Momentálně neuvažujeme o druhém kole. Zatím se nic nezměnilo a sledovanost je stále nízká," řekl Martin Hoffman, ředitel soukromé televizní stanice SAT.1, která Dívčí tábor uvádí. A tak, jednoduše řečeno, vystupovat v televizi v roli divoké amazonky s ještě více odhaleným tělem asi nebude tentokrát stačit k dalšímu masovému úspěchu na německém mediálním trhu.

Strategii musela změnit i soukromá stanice RTL 2, která uvádí Velkého bratra. Aby si stanice udržela vysokou sledovanost, rozhodla se, že zvědavým Němcům nabídne přístup i do dosud zakázaných míst. Diváci tak budou moci své hrdiny sledovat ve sprše v plavkách. Chybět nebude ani romantika. Tvůrci se rozhodli, že mezi aktéry přidají i mladou mileneckou dvojici.

Na erotiku vsadila RTL 2 i u pořadu Dům lásky, kde se jeden muž dělí o pokoj a vodní postel s pěti ženami. V dalším kole hry bude hlavní hrdinkou žena. Přestože konkurence je veliká, německý televizní trh se zatím

těchto zábavných pořadů nehodlá vzdát. Zisky totiž stále převyšují náklady na výrobu těchto pořadů.

A co se týče erotiky? Vše má své meze, jak tvrdí ředitel RTL 2 Josef Andorfer. "Nikdy bychom například nevysílali Nahé zprávy. Němci by zavrhli každého, kdo by se o to pokusil," řekl.