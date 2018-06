Na smrt a sebevraždy jsem zvyklá, říká držitelka Thálie i Lva Míčová

"Není to příjemné. Jste taková oběť, čekáte, co se stane. Dokonce mě jeden muž oslovil, ale to už na mě zavelel štáb, ať se vrátím, a já přeběhla na druhou stranu ulice," řekla Míčová v Show Jana Krause.

Přestože jde ve filmu o drastický příběh, na podobné věci je herečka zvyklá z Divadla Komedie, kde hrála deset let.

"Tam jsem umírala pořád. Dokonce pár sebevražd jsem hrála. Umlátila jsem se v jednom představení hlavou o zeď. Pak jsem si v jiném představení podřízla tepnu. To byla krása, jak ta krev vystříkla," prohlásila herečka a dodala, že občas hrála i týrané ženy.

Přestože v poslední době získala spoustu cen, žádné speciální nabídky na práci nepřišly. "To je tady normální, tady je takové klima. Dostala jste ceny, tak teď seďte chvíli výchovně s těmi cenami doma," dodal moderátor Jan Kraus.

Herečka se nemohla rozhodnout, které ceny si váží nejvíc. "To se nedá říct. Všechny jsou pro mě stejně cenné," odpověděla Míčová, ale nakonec připustila, že za cennější považuje Thálii.

Jiří Dienstbier, Gabriela Míčová a Jaroslav Drábek v Show Jana Krause

Do dalšího dílu Show Jana Krause přijali pozvání také politik Jiří Dienstbier a lovec duchů Jaroslav Drábek.