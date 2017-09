Shopaholic Nicol: Je ošemetné hned řešit své vztahy na sociálních sítích

„Osobně nejsem úplně pro, aby lidi své začátky vztahů zveřejňovali na sociálních sítích. Protože zrovna u youtuberů, blogerů, známých osobností je to dost ošemetné. Nikdy nevíte, jak to dopadne. Každý jsme asi zažili vztah, kdy to rychle začalo a i rychle skončilo. Pak se lidi ptají, kde je ten pán X a proč už nejsi s pánem X? Vy sami o tom třeba nechcete mluvit, ale musíte to rozebírat, protože to ty lidi zajímá,“ uvedla Nicol v jednom ze svých příspěvků.

Blogování a točení videí přitom Nicol miluje a nemá problém nechat fanoušky nahlédnout zčásti do svého soukromí. Nedávno přiznala, že nemá partnera. Ale zároveň dodala, že ne každý kluk, s nímž se ukáže na nějaké akci nebo vyfotí, musí být hned její přítel.

V rozhovoru z března Nicol přiznává ztrátu soukromí:

VIDEO: Youtuberka Shopaholic Nicol: Ztratila jsem soukromí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Známí youtubeři jsou na popularitu a méně soukromí zvyklí. Časosběrný dokument Nejsledovanější režiséra Jiřího Sádka, v němž Nicol vystupuje s dalšími kolegy jako Pedro, Kovy, Gabrielle Hecl nebo sestrami z dvojice A Cup of Style, odhalil i ty části soukromí, které si obvykle youtubeři před fanoušky střeží (více o filmu zde).

Nicol začínala po vysoké škole v marketingu a natáčení videí měla jako vedlejší činnost. Točila nejprve dívčí videa, posléze začala vytvářet videa o životním stylu.

Tvrdí, že si nehraje na nikoho, kým není, a že si stojí za každým svým videem. V roce 2015 se stala blogerkou roku a loni získala hlavní cenu v kategorii videoblogerka roku. Je také moderátorkou hudební televize Óčko.