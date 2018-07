Zpěvačka Garbage o sebepoškozování: Řezala jsem se už jako teenager

„V té době jsem měla sex s mnoha různými partnery, experimentovala jsem s drogami a pila litry alkoholu. Často jsem upadala do depresí a byl pro mě problém vstát z postele před čtvrtou odpoledne“, vzpomíná Mansonová ve sloupku psaném pro The New York Times.



Poprvé se Shirley pořezala v sedmnácti letech během hádky s tehdejším přítelem, který „nezvládal své emoce a měl výbuchy vzteku“. Mansonovou opakovaně podvedl a nutil ji k nechráněnému sexu.

„Hádali jsme se tehdy, až jsme na sebe postupně začali nahlas křičet. Bála jsem se, že vzbudí své spolubydlící a v jednu chvíli jsem ze zoufalství vytáhla kapesní nožík a řízla jsem se do kotníku. Nebolelo to a tak jsem to udělala ještě dvakrát,“ přiznává zpěvačka.

„V tu chvíli jsem se v tom pokoji cítila nedotknutelná a silná. Problém je v tom, že když s tím jednou začnete, je těžké přestat, protože po říznutí přichází vždycky pocit velké úlevy a kontroly nad situací. A tak jsem si postupem času začala ubližovat pravidelně. Zářezy byly hlubší a hlubší a já řešila hlavně to, aby je nikdo neviděl“, svěřila se Mansonová.

Po rozchodu s agresivním přítelem potřeba sebepoškozování zmizela. Vrátila se překvapivě po delší době, když byla zpěvačka se svou kapelou Garbage na turné v Evropě poté, co vydali desku Version 2.0.

„Byla jsem pod extrémním tlakem a nezvládla jsem to. Měla jsem pocit, že všechno dělám špatně a neustále jsem se srovnávala s ostatními. Proto jsem se tehdy opět uchýlila k tomu, co mi už v minulosti pomohlo“, napsala zpěvačka.

„Snažím se do toho znovu nespadnout, obklopuji se jen milými a pozitivními lidmi, kteří to se mnou myslí dobře. Už neřeším to, co si kdo o mně myslí, nebo co říkají ostatní,“ dodává.