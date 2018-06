Spát s jinými je základem šťastného manželství, říká Shirley MacLaine

16:03 , aktualizováno 16:03

Herečka Shirley MacLaine (81) si myslí, že by lidé neměli být monogamní. Způsobuje to prý nešťastné manželství a nespokojenost. Těžko říct, zda je to dobrý nápad, když ona sama se stejně rozvedla.