Shieldsová porodí v květnu holčičku

Herečka Brooke Shieldsová nevydržela a dlouho očekávanou zprávu o pohlaví svého nenarozené dítěte pustila do světa: Bude to holka a narodí se v květnu. „Nebyla jsem si jistá, jestli s tím mám vyjít na veřejnost, ale do května bych to asi nevydržela,“ svěřila hvězda seriálu Správná Susan magazínu People.