Shieldsová o rozvodu s Agassim: Kdybychom měli děti, bylo by to drsné

"Můj rozvod byl velmi rychlý a také šel relativně hladce. Ale je zajímavé, co mi pak řekl: Buď ráda, že nemáme děti, jinak bys to tak snadné neměla. A to je také důvod, proč s ním nejsem ," řekla herečka v Today Show o svém dvouletém manželství s tenistou.

Agassi byl o pět let mladší než Shieldsová a prý pořádně nevěděl, co chtěl.

"Tenkrát jsem si myslel, že nemůžu být ženatý s nikým. Myslím, že načasování je velmi důležité. V manželství je zapotřebí dvou lidí, kteří si rozumějí. A já jsem rozhodně nerozuměl ani sám sobě," přiznal před čtyřmi lety Agassi.

Shieldsová se znovu provdala dva roky po rozvodu. V roce 2001 si vzala o rok staršího filmového producenta Chrise Henchyho, s nímž má dvě dcery.

Agassi si ve stejném roce vzal německou tenistku Steffi Grafovou. Čtyři dny po svatbě se narodil jejich syn. Dcera přišla na svět o dva roky později.