Shia LaBeouf: Znásilnili mě přímo v losangeleské galerii

Herec v galerii seděl pět dní u stolu. „Jedna žena, která přišla s přítelem, jenž byl venku za dveřmi, mě deset minut šlehala po stehnech a pak mi svlékla oblečení a znásilnila mě. Čekaly tam stovky lidí, když odešla s rozcuchanými vlasy a rozmazanou rtěnkou. Nebylo to dobré, nejen pro mě, ale ani pro toho muže,“ tvrdí hvězda filmu Nymfomanka.

Na Shiu prý před galerií čekala jeho přítelkyně Mia Gothová (21).

„Navíc k tomu všemu na mě čekala má dívka, aby se se mnou viděla, protože to byl zrovna svátek svatého Valentýna a já jsem v té galerii žil celou dobu, pět dní jsme se neviděli, bez komunikace. Takže to dost bolelo, protože jsem si říkal, že zpráva o tom se dostane ven,“ popsal herec.

Shia LaBeouf a jeho přítelkyně Mia Gothová

„Když přišla Mia dovnitř, ptala se na vysvětlení, já jsem nemohl mluvit. Oba jsme tam seděli s nevysvětleným traumatem v tichosti. Moc to bolelo,“ svěřil LaBeouf magazínu Dazed and Confused.



Herce si na počátku října pozvala do své talk show moderátorka Ellen DeGeneresová, aby vysvětlil, proč se pral s opilci v hospodách, přišel s pytlíkem na hlavě a nápisem „Už nejsem slavný“ na festival či proč ho odvlekla policie z hlediště na Broadwayi, kde se začal strkat s diváky přímo během představení.

Shia letos na jaře nastoupil raději do léčebny a Ellen po léčení přiznal, že dělal kraviny a dopustil se nějakých chyb v úsudku.

Shia LaBeouf dorazil na premiéru Nymfomanky s papírovým pytlem na hlavě (Berlín, 9. února 2014).

„Procházel jsem jakousi existenciální krizí, která se změnila v určitý druh objevování. Měl jsem nějaké potíže a chyby v úsudku,“ uvedl LaBeouf na počátku svého vystoupení u DeGeneresové, když chtěl vysvětlit motivy svého bláznivého chování.



V Los Angeles nachystal instalaci I Am Sorry, během níž pět dní seděl za stolem s pytlíkem na hlavě a dovolil lidem, aby přisedli k němu ke stolu a hovořili s ním.

„Na internetu bylo tolik negativity, tak jsem si říkal, no dobře, tak se podíváme, o čem ta negace je. Pozvěme ji dál. Já jsem se opravdu chtěl omluvit… Omlouval jsem se takto veřejnosti. Myslel jsem si, že lidé určitě přijdou a budou velice zlí, ale vůbec to tak nebylo. Bylo to velmi lidské. Jakmile přišli, vše se změnilo, přestali se na mě dívat jako na objekt, začali se na mě dívat jako na člověka. Byli velmi soucitní,“ tvrdil LaBeouf v říjnové talk show.