Shia LaBeouf je doma z léčebny. Měl jsem existenciální krizi, říká

„Procházel jsem jakousi existenciální krizí, která se změnila v určitý druh objevování. Měl jsem nějaké potíže a chyby v úsudku,“ uvedl LaBeouf v rozhovoru s Ellen DeGeneresovou, když chtěl vysvětlit motivy svého bláznivého chování, kdy se pral v hospodách s opilci, na veřejnosti chodil s pytlíkem na hlavě, na Broadwayi se v hledišti strkal s diváky, až ho museli z divadla vyvést a skončil v cele (více čtěte zde).

Vězení ho dost vyděsilo, chovali se k němu prý jako v Mlčení jehňátek. „Bylo to dost strašidelné. Byl jsem tam asi 24 nebo 25 hodin, ale připadalo mi to jako věčnost. Dali mi masku Hannibala, svěrací kazajku. Bylo to skutečně drsné.“

V Los Angeles před časem představil svou instalaci I Am Sorry, během níž seděl za stolem s pytlíkem na hlavě a dovolil lidem, aby přisedli k němu ke stolu a hovořili s ním.

„Na internetu bylo tolik negativního, tak jsem si říkal, no dobře, tak se podíváme, o čem ta negace je. Pozvěme ji dál. Omlouval jsem se takto veřejnosti. Myslel jsem si, že lidé určitě přijdou a budou velice zlí, ale vůbec to tak nebylo. Bylo to velmi lidské. Jakmile přišli, vše se změnilo, přestali se na mě dívat jako na objekt, začali se na mě dívat jako na člověka. Byli velmi soucitní,“ říká herec.

Na ty, kdo ho na internetu nenávidí a píší o něm hanlivé komentáře, se nezlobí. Podle něj jsou tito lidé prázdní a hledají pozornost a lásku stejně jako on.

„Šel jsem do tohoto oboru, protože jsem měl v sobě tu prázdnotu. Říkal jsem si, že když budu dobrý herec, tak se ta prázdnota zaplní. A jak víte, spousta umělců to tak má. Tak si myslím, že tito lidé také chtějí zanechat nějakou stopu. Myslím si, že trpí stejnou věcí, což je nedostatek pozornosti a lásky,“ dodal LaBeouf.